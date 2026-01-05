Albizzate festeggia l’Epifania con musica gospel e la Befana che arriva in mongolfiera

Albizzate si prepara a festeggiare l’Epifania con due appuntamenti speciali tra musica, tradizione e divertimento per tutte le età. Il 5 e 6 gennaio il paese sarà animato da iniziative che vedono protagoniste le associazioni locali, tra cori gospel, auto d’epoca e la tanto attesa discesa della Befana.

Concerto dell’Epifania al Santuario di Valdarno

Lunedì 5 gennaio alle ore 21, il Santuario Mariano di Valdarno ospiterà il Concerto dell’Epifania con il coro “Compagnia della Gru” di Varese. Un appuntamento suggestivo che chiude idealmente le festività natalizie con un repertorio tradizionale arrangiato in chiave gospel.

La serata è organizzata da Valdarno Eventi in collaborazione con la Pro Loco di Albizzate e con il patrocinio della Comunità Pastorale San Benedetto Albizzate – Sumirago. L’ingresso è gratuito.

Arriva la Befana… in mongolfiera

Martedì 6 gennaio sarà la giornata dedicata ai più piccoli (e non solo). Si parte dalle 9.30 in piazza IV Novembre con il raduno statico di auto e moto d’epoca a cura dell’associazione Le Vecchie Glorie di Albizzate. I visitatori potranno ammirare da vicino i mezzi storici parcheggiati di fronte al Municipio.

Dalle 11.30, l’attenzione si sposterà nel campo sportivo dell’oratorio San Paolo, dove la protagonista sarà proprio lei: la Befana, che arriverà in mongolfiera per distribuire dolci, caramelle, cioccolata calda e vin brulé a tutti i presenti.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Albizzate insieme ad AVIS Albizzate, che proprio in questa occasione dà ufficialmente il via ai festeggiamenti per il 55° anniversario della sua fondazione. La giornata si svolgerà con il consueto supporto della Comunità Pastorale San Benedetto.