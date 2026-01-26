Albizzate, il falò della Gioeubia apre le danze di un intero weekend di festa a Valdarno

Si partirà giovedì 29 gennaio con il tradizionale falò della Gioeubia, organizzato dal Circolo “I Tigli” di Valdarno, alla cena con piatti della tradizione lombarda e accompagnata dalle “Sorelle Borromee”, previa prenotazione, seguirà alle ore 22.00 circa l’accensione del falò di bene augurio per la fine dell’inverno e l’inizio della bella stagione.

Da venerdì 30 gennaio, invece, comincerà la Festa del Santuario di Valdarno che vedrà Valdarno Eventi, La Pro Loco di Albizzate, la Comunità Pastorale di San Benedetto, Le Voci di Valdarno e Amministrazione Comunale uniti per un quattro giorni con protagonista il Santuario e la Frazione di Albizzate.

Si inizierà venerdì sera dalle ore 20, sotto il tendone riscaldato posto nel Parcheggio del Santuario, con una serata dedicata ai giovani, ma non solo, con cena e i Bombonieri che, come dice il loro moto, porteranno “amore, passione e sregolatezza” e bella musica e si terminerà con il Karaoke.

Sabato 31 gennaio alle ore 17.00 la Santa Messa nel Santuario e dalle ore 19.00 sarà aperto lo stand sotto il tendone riscaldato. Cena con piatti tipici del mondo delle sagre con salamini, porchetta e patatine, ma con la grande novità della polenta e cervo. Alle ore 21.00 allieterà la serata la Battaini Band che suona musica da ballo, specialmente liscio, ma non solo, coinvolgendo il pubblico.

La Domenica 1 febbraio inizierà alle ore 10.30 con la Santa Messa Solenne e proseguirà poi con il pranzo sotto il tendone riscaldato; nel pomeriggio MegaTombola e si terminerà la giornata alle ore 17.00 in Santuario con un momento di riflessione e musica. Attraverso la presenza di Sergio Stefini ci si soffermerà sulla figura di Maria, intervallata dai canti delle corali della Comunità Pastorale di San Benedetto, al termine benedizione solenne.

Quest’anno la festa continuerà lunedì 2 febbraio, festa della Candelora, e festa solenne del Santuario dedicato alla Presentazione di Gesù al Tempio con la Processione che da qualche anno ha inizio dalla Grotta di Lourdes di Tarabara che avrà inizio alle ore 20.30 e alla Messa Solenne delle ore 21.00.

Durante tutte le messe del weekend si potranno “benedire i pani” per la ricorrenza di San Biagio.

Durante il weekend, in corrispondenza dei momenti religiosi e di festa, sarà possibile usufruire dei parcheggi della Vibram Spa che l’organizzazione ringrazia per la disponibilità e attenzione.