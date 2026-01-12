Alessandro Bassani conquista il primo posto tra i libri più venduti Kimerik nel 2025 con il thriller d’esordio «Mastermind»
Un risultato di grande rilievo che conferma l’interesse del pubblico per un’opera capace di unire tensione narrativa, introspezione psicologica e riflessione etica
Un importante riconoscimento per la narrativa thriller italiana: Mastermind, romanzo d’esordio dell’autore varesino Alessandro Bassani, si è classificato al primo posto tra i libri più venduti del 2025 della casa editrice Kimerik.
Un risultato di grande rilievo che conferma l’interesse del pubblico per un’opera capace di unire tensione narrativa, introspezione psicologica e riflessione etica. Mastermind è un thriller che si insinua nelle pieghe della mente umana e accompagna il lettore in un territorio dove la realtà diventa incerta, misteriosa e pericolosamente ambigua.
La domanda da cui tutto prende forma è tanto affascinante quanto inquietante: e se potessimo davvero ascoltare ciò che gli altri pensano?
Il protagonista, Filippo Crociati, è un affermato avvocato milanese la cui esistenza viene stravolta da un incidente che gli conferisce un’abilità fuori dal comune: la lettura del pensiero. Un dono che si rivelerà presto anche una maledizione. Affiancato dall’amico giornalista Daniele Lombardi e dalla psicologa Adele Lentati, Filippo si troverà coinvolto in un pericoloso complotto volto a sovvertire l’ordine politico nazionale. Tra dilemmi morali, manipolazioni e verità scomode, i tre protagonisti dovranno affrontare una corsa contro il tempo per sventare un piano oscuro e decidere le sorti del Paese.
Con uno stile serrato e profondo, Mastermind esplora i meccanismi della mente, i confini della coscienza e il lato più oscuro del potere, tracciando quel sottile confine che separa il controllo dalla follia. Un romanzo capace di far riflettere e di tenere il lettore con il fiato sospeso fino all’ultima pagina.
Il successo commerciale ottenuto nel 2025 conferma Mastermind come una delle rivelazioni più interessanti del catalogo Kimerik e segna l’esordio promettente di una nuova voce nel panorama della narrativa italiana.
“Questo risultato rappresenta per me una grande soddisfazione e una spinta importante a proseguire nel mio percorso di scrittura. Mastermind nasce dal desiderio di costruire un thriller capace di sorprendere il lettore e di indagare il lato più misterioso e ambiguo della mente umana, mettendo in luce la sottile linea che separa potere e follia. Sapere che il romanzo ha incontrato l’interesse di così tante persone è la gratificazione più grande”, spiega l’autore Alessandro
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.