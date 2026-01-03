Alfieri: «Sul Venezuela colpo mortale al diritto internazionale, il governo venga in Parlamento»
Il senatore Alessandro Alfieri condanna l’annuncio di Trump sul controllo del Venezuela, accusa il governo italiano di legittimare l’intervento Usa e chiede un chiarimento urgente alle Camere
Dura presa di posizione del Partito Democratico sulla crisi venezuelana dopo l’attacco militare statunitense. Il senatore Alessandro Alfieri interviene criticando apertamente la linea degli Stati Uniti e il silenzio – definito grave – del governo italiano, invocando il rispetto del diritto internazionale e il ruolo delle istituzioni multilaterali.
«Con l’attacco militare di questa notte e l’annuncio di Donald Trump di aver di fatto preso il controllo del Venezuela – afferma Alfieri – si è dato il colpo finale alla credibilità del diritto internazionale e delle istituzioni multilaterali. In conferenza stampa, senza alcun pudore, Trump rivendica il ritorno alla politica di potenza e alla logica imperiale.
Il governo italiano, davanti a tutto questo, non solo non condanna le evidenti violazioni del diritto internazionale, come invece hanno fatto altri leader europei, ma si affretta addirittura a definire legittimo un intervento “difensivo” degli Stati Uniti a Caracas. Così facendo tradiamo la nostra storia e il ruolo che l’Italia ha avuto nella costruzione delle principali istituzioni internazionali dopo la tragedia della Seconda guerra mondiale.
Noi non abbiamo mai smesso di sostenere l’opposizione a Maduro e abbiamo sempre condannato il regime, a partire dai brogli elettorali e dalla repressione degli oppositori politici arrestati e incarcerati. Ma non ci arrenderemo mai all’idea che le lancette della storia vengano riportate al secolo scorso, quando le controversie internazionali si risolvevano con l’uso della forza anziché con le regole del diritto e il sostegno delle organizzazioni internazionali. Per questo il governo deve venire a riferire in Parlamento».
