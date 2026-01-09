Alla festa di Sant’Antonio a Bonera ritorna la tradizionale benedizione degli animali

Sabato 17 e domenica 18 gennaio la frazione di Montegrino Valtravaglia celebra il santo attraverso i riti religiosi e uno stand gastronomico da leccarsi i baffi nel cuore del borgo

La frazione di Bonera a Montegrino Valtravaglia rinnova l’appuntamento con la tradizione in occasione della festa di Sant’Antonio. Le celebrazioni dedicate al patrono degli animali iniziano ufficialmente la sera di sabato 17 gennaio con la funzione religiosa solenne. La comunità si ritrova alle 20:30 nella piccola chiesa della frazione per la partecipazione alla messa in onore del Santo.

Il programma entra nel vivo nel pomeriggio di domenica 18 gennaio con i riti legati alla devozione rurale e alla convivialità. Alle 14:30 sono previsti i vespri votivi seguiti dal momento più atteso della giornata, ovvero la benedizione degli animali domestici. L’iniziativa prosegue poi con una festa aperta a tutti dove verranno serviti prodotti gastronomici tipici tra cui salamelle alla griglia, vari tipi di dolciumi locali e bevande calde per fronteggiare le temperature invernali.

L’organizzazione garantisce che tutte le attività della manifestazione si svolgeranno anche in caso di condizioni meteorologiche avverse.