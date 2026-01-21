Alla Palude Brabbia l’incontro “Oli essenziali: conoscerli, sceglierli e usarli in modo consapevole”

Un incontro pensato per informare, fare chiarezza e offrire strumenti pratici, evitando sia l’approccio superficiale sia l’eccesso di semplificazione

Un incontro divulgativo tenuto dalla Naturopata Alberta Magrini dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo degli oli essenziali con maggiore consapevolezza e responsabilità.

I temi che verranno affrontati saranno:

Le caratteristiche che aiutano a scegliere un buon olio essenziale: qualità, etichette, provenienza e criteri di scelta

Come vengono prodotti gli oli essenziali: le principali tecnologie di estrazione, dalla distillazione a vapore alla distillazione a secco e ad altre tecniche, con distinzione tra olio essenziale e idrolato

La classificazione delle essenze: con un accenno alle famiglie olfattive

Uso corretto e sicurezza: come si utilizzano, in quali dosi e quando non vanno usati, perché non tutti gli oli essenziali sono adatti a tutte le persone e a tutte le età

Esempi pratici di utilizzo nella vita quotidiana: nelle situazioni più comuni di una famiglia

Idee naturali per un regalo di San Valentino: semplici, consapevoli ed ecologiche

Un incontro pensato per informare, fare chiarezza e offrire strumenti pratici, evitando sia l’approccio superficiale sia l’eccesso di semplificazione.

INFORMAZIONI:

L’evento si terrà al coperto. Termine dell’evento previsto per le h. 17.30 ca

La donazione per partecipare al corso è di 15€ a persona 10€ soci LIPU con tessera in regola. Pagamento in contanti (no POS)

E’ obbligatorio avvisare per mail a oasi.brabbia@lipu.it se non è possibile partecipare all’evento entro le 12.00 del giorno precedente. Per disiscrizioni dopo tale termine verrà richiesto il pagamento della quota che dovrà essere versata con bonifico.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it

Ritrovo: Centro visite della riserva in via Patrioti 22 Inarzo (VA)

Parcheggi: davanti al centro visite oppure nella vicina chiesa di Inarzo