Alla quarta edizione del Trofeo della Befana a Ternate vincono sport, solidarietà e resilienza

Come ormai da tradizione, la fine delle feste di Natale a Ternate è coincisa con la giornata conclusiva del Trofeo della Befana: la quarta edizione della manifestazione sportiva organizzata dalla Asd Ternatese che il 3, 4 e 6 gennaio ha visto sfidarsi alla palestra comunale decine di piccoli calciatori. Un momento di sport, amicizia e soprattutto beneficenza per aiutare i volontari dell’associazione Il Ponte del Sorriso.

L’evento ha assunto un valore ancora più profondo alla luce del grave atto criminoso subito dalla società la notte tra Natale e Santo Stefano. Nonostante ciò, la Ternatese ha voluto onorare con determinazione e dignità l’impegno preso: alla manifestazione era presente anche il vicepresidente Donato Lacerenza, rimasto ferito durante l’accaduto, che insieme a tutta la società ha voluto testimoniare un forte segnale di unità e determinazione.

Il momento più toccante è stata la consegna della busta contenente il ricavato della beneficenza alla presidente del Ponte del Sorriso, Emanuela Crivellaro, davanti a tutto il pubblico presente. Alla manifestazione hanno preso parte anche numerose autorità e rappresentanti istituzionali: Emanuele Monti, consigliere della Regione Lombardia; Anna Paola Chetoni della Lega nazionale Dilettanti delegazione di Varese; Walter Sinapi, delegato Coni; il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli; il vicesindaco e assessore allo Sport di Ternate Renato Pannullo e il consigliere comunale di Ternate Leonardo Cammarata. Presente anche la simpatica mascotte della Ternatese Calcio, lo scoiattolo “Ternatino”, che ha animato e rallegrato le giornate di gara.

Ternatino e la befana alla premiazione del torneo domenica 6 gennazio

Tutte le autorità intervenute hanno voluto ricordare il difficile momento vissuto dalla società e dalla cittadinanza, esprimendo piena solidarietà alla Ternatese Calcio e grande orgoglio per la pronta reazione della società, capace di trasformare un episodio doloroso in un forte messaggio di coesione, sport e beneficenza.

I risultati sportivi

Categoria 2018

Bosto Cantello Belfortese Sommese Ternatese Malnatese

Categoria 2017

Bosto Ternatese Jeraghese Olgiatese Malnatese

«Grazie a chi ci permette di aiutare chi è meno fortunato»

«La Ternatese Calcio – commentano i volontari – desidera ringraziare sentitamente i partner e imprenditori del territorio che sostengono con continuità questa realtà associativa e le sue iniziative rivolte ai bambini, in particolare quelli meno fortunati: Green Parking, Carpenteria Miglierina e Miglio Srl e Become Your Superhero. La IV Edizione del Trofeo della Befana è un esempio concreto di come lo sport possa essere strumento di educazione, solidarietà e speranza».