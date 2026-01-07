Alla quarta edizione del Trofeo della Befana a Ternate vincono sport, solidarietà e resilienza
La manifestazione organizzata dalla Ternatese si è chiusa con un successo nonostante il brutto episodio della notte tra Natale e Santo Stefano. I fondi raccolti donati al Ponte del Sorriso
Come ormai da tradizione, la fine delle feste di Natale a Ternate è coincisa con la giornata conclusiva del Trofeo della Befana: la quarta edizione della manifestazione sportiva organizzata dalla Asd Ternatese che il 3, 4 e 6 gennaio ha visto sfidarsi alla palestra comunale decine di piccoli calciatori. Un momento di sport, amicizia e soprattutto beneficenza per aiutare i volontari dell’associazione Il Ponte del Sorriso.
L’evento ha assunto un valore ancora più profondo alla luce del grave atto criminoso subito dalla società la notte tra Natale e Santo Stefano. Nonostante ciò, la Ternatese ha voluto onorare con determinazione e dignità l’impegno preso: alla manifestazione era presente anche il vicepresidente Donato Lacerenza, rimasto ferito durante l’accaduto, che insieme a tutta la società ha voluto testimoniare un forte segnale di unità e determinazione.
Il momento più toccante è stata la consegna della busta contenente il ricavato della beneficenza alla presidente del Ponte del Sorriso, Emanuela Crivellaro, davanti a tutto il pubblico presente. Alla manifestazione hanno preso parte anche numerose autorità e rappresentanti istituzionali: Emanuele Monti, consigliere della Regione Lombardia; Anna Paola Chetoni della Lega nazionale Dilettanti delegazione di Varese; Walter Sinapi, delegato Coni; il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli; il vicesindaco e assessore allo Sport di Ternate Renato Pannullo e il consigliere comunale di Ternate Leonardo Cammarata. Presente anche la simpatica mascotte della Ternatese Calcio, lo scoiattolo “Ternatino”, che ha animato e rallegrato le giornate di gara.
Tutte le autorità intervenute hanno voluto ricordare il difficile momento vissuto dalla società e dalla cittadinanza, esprimendo piena solidarietà alla Ternatese Calcio e grande orgoglio per la pronta reazione della società, capace di trasformare un episodio doloroso in un forte messaggio di coesione, sport e beneficenza.
I risultati sportivi
Categoria 2018
- Bosto
- Cantello Belfortese
- Sommese
- Ternatese
- Malnatese
Categoria 2017
- Bosto
- Ternatese
- Jeraghese
- Olgiatese
- Malnatese
«Grazie a chi ci permette di aiutare chi è meno fortunato»
«La Ternatese Calcio – commentano i volontari – desidera ringraziare sentitamente i partner e imprenditori del territorio che sostengono con continuità questa realtà associativa e le sue iniziative rivolte ai bambini, in particolare quelli meno fortunati: Green Parking, Carpenteria Miglierina e Miglio Srl e Become Your Superhero. La IV Edizione del Trofeo della Befana è un esempio concreto di come lo sport possa essere strumento di educazione, solidarietà e speranza».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.