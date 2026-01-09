Alla scoperta della chiesa prepositurale di Saronno con l’associazione Cantastorie
L'appuntamento è per domenica 11 gennaio alle 15,30. Non serve prenotazione, basta presentarsi sul sagrato della chiesa
Domenica 11 gennaio alle 15,30 l’associazione Cantastorie organizza una visita guidata alla chiesa prepositurale dei Santi Pietro e Paolo di Saronno e al suo archivio storico.
Durante il percorso (della durata di circa un’ora), i partecipanti saranno accompagnati attraverso la storia della chiesa, le sue opere d’arte e il prezioso archivio storico.
Per partecipare non è necessaria la prenotazione, è sufficiente presentarsi sul sagrato della chiesa, in piazza Libertà, alle 15,30. La partecipazione è gratuita, ma sarà gradita un’offerta libera che verrà destinata alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e religioso della città.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.