Alla scuola primaria Vallerini di Cadrezzate porte aperte per famiglie e futuri alunni
Sabato 26 gennaio l’istituto apre le aule al territorio per un pomeriggio di scoperta e condivisione
Un’occasione per conoscere da vicino la scuola, i suoi spazi e il percorso educativo proposto. La scuola primaria “M. Vallerini” di Cadrezzate apre le proprie porte a famiglie e bambini con un’iniziativa di “scuola aperta” in programma sabato 26 gennaio, dalle 14 alle 16.
L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza diretta all’interno dell’istituto, entrando nelle aule e scoprendo come nasce e si sviluppa il percorso scolastico dei più piccoli. Un momento pensato non solo per presentare l’offerta formativa, ma anche per favorire un primo contatto con l’ambiente, gli insegnanti e le attività che caratterizzano la quotidianità della scuola primaria.
Per una migliore organizzazione dell’incontro, la scuola chiede di comunicare la propria presenza scrivendo all’indirizzo email primaria.cadrezzate@icangera.edu.it
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.