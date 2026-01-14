Alla scuola primaria Vallerini di Cadrezzate porte aperte per famiglie e futuri alunni

Un’occasione per conoscere da vicino la scuola, i suoi spazi e il percorso educativo proposto. La scuola primaria “M. Vallerini” di Cadrezzate apre le proprie porte a famiglie e bambini con un’iniziativa di “scuola aperta” in programma sabato 26 gennaio, dalle 14 alle 16.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza diretta all’interno dell’istituto, entrando nelle aule e scoprendo come nasce e si sviluppa il percorso scolastico dei più piccoli. Un momento pensato non solo per presentare l’offerta formativa, ma anche per favorire un primo contatto con l’ambiente, gli insegnanti e le attività che caratterizzano la quotidianità della scuola primaria.

Per una migliore organizzazione dell’incontro, la scuola chiede di comunicare la propria presenza scrivendo all’indirizzo email primaria.cadrezzate@icangera.edu.it