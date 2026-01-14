Varese News

Varese Laghi

Alla scuola primaria Vallerini di Cadrezzate porte aperte per famiglie e futuri alunni

Sabato 26 gennaio l’istituto apre le aule al territorio per un pomeriggio di scoperta e condivisione

generica

Un’occasione per conoscere da vicino la scuola, i suoi spazi e il percorso educativo proposto. La scuola primaria “M. Vallerini” di Cadrezzate apre le proprie porte a famiglie e bambini con un’iniziativa di “scuola aperta” in programma sabato 26 gennaio, dalle 14 alle 16.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza diretta all’interno dell’istituto, entrando nelle aule e scoprendo come nasce e si sviluppa il percorso scolastico dei più piccoli. Un momento pensato non solo per presentare l’offerta formativa, ma anche per favorire un primo contatto con l’ambiente, gli insegnanti e le attività che caratterizzano la quotidianità della scuola primaria.

Per una migliore organizzazione dell’incontro, la scuola chiede di comunicare la propria presenza scrivendo all’indirizzo email primaria.cadrezzate@icangera.edu.it

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.