All’Alveare Materia una nuova settimana di vendita con i produttori locali

Torna l’appuntamento settimanale con la nuova vendita dell’Alveare Materia, il progetto che mette in contatto diretto produttori locali e consumatori, offrendo la possibilità di fare una spesa varia e di qualità, all’insegna della filiera corta.

Gli ordini sono aperti fino a martedì sera (20 gennaio) a mezzanotte e la spesa viene poi ritirata il giovedì, dalle 18 alle 19, a Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro – Castronno.

Il catalogo di questa settimana si presenta particolarmente ricco e permette di comporre una spesa completa, grazie alla presenza di numerose realtà del territorio. Tra i banchi virtuali non mancano frutta e verdura di stagione, con le produzioni di Zaghira, della Conta e di Bioroam, affiancate dal pane artigianale di Linda Microbakehouse, laboratorio che da anni accompagna l’esperienza degli Alveari con le sue lavorazioni.

A completare l’offerta ci sono la pasta fresca del Pastificio Leccese, la carne proposta da La Prateria e i formaggi di Ciocca, oltre a conserve e cosmetici naturali firmati Le Sinergie e Tenuta Giada. Un insieme di proposte che racconta la varietà e la qualità delle produzioni locali, arricchito anche da altre piccole “chicche” selezionate.

Come partecipare

Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.