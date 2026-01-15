Alle 5.24 del 23 gennaio parte il primo treno da Gallarate verso Malpensa

Alle 5.24 di giovedì 23 gennaio 2026 partirà il primo treno commerciale da Gallarate verso l’aeroporto di Malpensa, segnando l’avvio operativo del nuovo collegamento ferroviario e l’attivazione di una connessione che mancava tra lo scalo e la città più vicina e a cui è più legata – anche per presenza di migliaia di lavoratori.

La ferrovia sarà formalmente attivata(come impianti) nella notte del 17 gennaio, mentre il 22 gennaio è prevista la corsa inaugurale riservata alle autorità. Solo il giorno successivo scatterà il servizio commerciale, con la prima partenza all’alba.

Nel dettaglio, il primo treno Gallarate–Malpensa partirà alle 5.24 con arrivo previsto alle 5.32: di qui il treno prosegue verso Milano Centrale, via Busto Nord, Saronno, Bovisa, Porta Garibaldi, l’itinerario già percorso fino ad oggi dai treni Malpensa-Centrale. Il collegamento viene garantito con una frequenza oraria per l’intera giornata.

In direzione opposta, da Malpensa a Gallarate, la prima corsa è programmata in aeroporto alle 5.58, con arrivo a Gallarate alle 6.06, anche in questo caso con treni ogni ora per il resto della giornata.

Quanto costa il biglietto del treno da Gallarate a Malpensa?

La tratta da Gallarate a Malpensa viene venduta a 7 euro, a tariffa aeroportuale. Il costo è identico per la tratta fino al T2 e per quella fino al T1.

Senza terzo binario Gallarate stazione capolinea

Per ora il treno fa capolinea a Gallarate e il collegamento per Centrale è ancora quello semi-locale, non Express. Il vantaggio è l’introduzione della connessione ferroviaria Gallarate-Malpensa, che come detto fino ad oggi mancava.

In futuro è previsto che da Gallarate passino invece i treni diretti su Centrale, che attualmente sono difficili da inserire perché la linea Gallarate-Milano è particolarmente sovraccarica di traffico.

L’eccessivo sovraccarico della ferrovia Milano-Rho-Gallarate era la principale criticità rilevata dalla valutazione costi-benefici svolta dal Politecnico di Milano. In futuro potrebbero essere introdotti, in particolare con l’attivazione del terzo binario, progettato ma non ancora finanziato (per ora finanziati solo terzo e quarto binario tra Rho e Parabiago).

Come è fatta la nuova ferrovia Gallarate-Malpensa

La tratta Malpensa Aeroporto Terminal 2 – Gallarate è una nuova linea a doppio binario, che comprende anche il nuovo Bivio/Posto di comunicazione di Cardano al Campo, dove si dividono i binari verso Gallarate/Milano (che saranno quelli principali) e quelli verso Casorate Sempione/Domodossola.

Si tratta di un’infrastruttura classificata in categoria D4, elettrificata a 3.000 Volt in corrente continua e alimentata dalla nuova sottostazione elettrica di Cardano al Campo, insieme alla cabina di Casorate Sempione di Rfi. La pendenza massima della linea raggiunge il 18 per mille.

Sotto il profilo della sicurezza e della gestione della circolazione, sulla nuova tratta viene attivato il blocco elettrico automatico a correnti codificate, il sistema di distanziamento dei treni più avanzato, con la ripetizione continua dei segnali in cabina dei treni e il sistema di controllo della marcia dei treni (che ferma il convoglio in caso di mancata osservazione dei segnali) . Sono inoltre operativi nuovi segnali di protezione e blocco automatico, alcuni dei quali svolgono una funzione specifica di tutela del sistema di gallerie in prossimità della stazione di Malpensa Terminal 2, dotate anche di nuove postazioni telefoniche di emergenza.

L’esercizio della linea sarà gestito in telecomando e la stazione di Gallarate Rfi assume il ruolo di “stazione porta” di accesso alla rete FerrovieNord: nei giorni scorsi a Gallarate è stato attivato il nuovo Apparato Centrale Computerizzato (il sistema che controlla segnali e scambi), progettato anche per la gestione della nuova linea e in sostituzione del precedente che risaliva al 1961.

La linea comprende anche la nuova sottostazione elettrica di Cardano al Campo (nel bosco tra Cardano e Casorate) e di un punto di evacuazione e soccorso all’esterno delle gallerie di Malpensa Terminal 2, dotato di banchine, rampa carrabile e rete di idranti, secondo quanto previsto dal Piano di emergenza interno, già testato con una esercitazione coordinata dalla Prefettura.