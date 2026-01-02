All’estero si continua a studiare Umberto Bossi, il saggio da Cracovia: “Grande narratore del Nord e promotore della Padania”
Il saggio accademico evidenzia l’importanza di Bossi come costruttore di una narrazione territoriale alternativa nell’Italia degli anni ’90
Un articolo accademico interamente dedicato alla figura di Umberto Bossi è stato pubblicato sulla rivista scientifica Politeja, edita in Polonia. A firmarlo è la ricercatrice Katarzyna Czornik, dell’Università Jagiellonica di Cracovia, uno degli atenei più antichi d’Europa, nel cuore del centro storico della città.
Il saggio, intitolato “Umberto Bossi: The Great Narrator of the North and Promoter of Padania”, offre una lettura critica e storica del ruolo svolto dal fondatore della Lega Nord nella costruzione di una narrazione identitaria del Nord Italia, in particolare durante gli anni ’90. L’articolo è stato pubblicato nel 2025 all’interno della rivista Politeja. Journal of Political Science, International Relations and Security Studies.
“Narratore del Nord” e costruttore di identità
Czornik ricostruisce l’evoluzione della figura politica di Bossi, concentrandosi sulla sua capacità di creare e diffondere una mitologia territoriale centrata sulla “Padania”, presentata come entità culturale, economica e quasi-nazionale. L’autrice osserva come Bossi abbia usato con efficacia il linguaggio e i simboli per catalizzare il consenso, in un’Italia attraversata da tensioni politiche, crisi di rappresentanza e riforme istituzionali.
«Bossi ha saputo trasformare un’istanza localista in un movimento di massa, capace di cambiare la grammatica della politica italiana» – scrive Czornik – «e la sua figura resta centrale per comprendere la stagione del federalismo e le dinamiche dell’identità territoriale nel Nord Italia».
Uno sguardo esterno sulla politica italiana
L’interesse per Umberto Bossi e per la storia della Lega Nord da parte di una studiosa polacca evidenzia come il fenomeno leghista sia oggetto di riflessione anche oltre i confini italiani, soprattutto in relazione ai movimenti regionalisti e populisti europei. Il contributo si inserisce in un più ampio filone di studi politologici che analizzano il ruolo della comunicazione politica e della costruzione di narrazioni identitarie.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.