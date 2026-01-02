All’estero si continua a studiare Umberto Bossi, il saggio da Cracovia: “Grande narratore del Nord e promotore della Padania”

Un articolo accademico interamente dedicato alla figura di Umberto Bossi è stato pubblicato sulla rivista scientifica Politeja, edita in Polonia. A firmarlo è la ricercatrice Katarzyna Czornik, dell’Università Jagiellonica di Cracovia, uno degli atenei più antichi d’Europa, nel cuore del centro storico della città.

Il saggio, intitolato “Umberto Bossi: The Great Narrator of the North and Promoter of Padania”, offre una lettura critica e storica del ruolo svolto dal fondatore della Lega Nord nella costruzione di una narrazione identitaria del Nord Italia, in particolare durante gli anni ’90. L’articolo è stato pubblicato nel 2025 all’interno della rivista Politeja. Journal of Political Science, International Relations and Security Studies.

“Narratore del Nord” e costruttore di identità

Czornik ricostruisce l’evoluzione della figura politica di Bossi, concentrandosi sulla sua capacità di creare e diffondere una mitologia territoriale centrata sulla “Padania”, presentata come entità culturale, economica e quasi-nazionale. L’autrice osserva come Bossi abbia usato con efficacia il linguaggio e i simboli per catalizzare il consenso, in un’Italia attraversata da tensioni politiche, crisi di rappresentanza e riforme istituzionali.

«Bossi ha saputo trasformare un’istanza localista in un movimento di massa, capace di cambiare la grammatica della politica italiana» – scrive Czornik – «e la sua figura resta centrale per comprendere la stagione del federalismo e le dinamiche dell’identità territoriale nel Nord Italia».

Uno sguardo esterno sulla politica italiana

L’interesse per Umberto Bossi e per la storia della Lega Nord da parte di una studiosa polacca evidenzia come il fenomeno leghista sia oggetto di riflessione anche oltre i confini italiani, soprattutto in relazione ai movimenti regionalisti e populisti europei. Il contributo si inserisce in un più ampio filone di studi politologici che analizzano il ruolo della comunicazione politica e della costruzione di narrazioni identitarie.