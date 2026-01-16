All’istituto Newton di Varese nasce il “Baldina Hydro Clima Lab”: scuola e impresa insieme per i professionisti del futuro
Attrezzature all’avanguardia e formazione con tecnici esperti: l’iniziativa punta a rafforzare l’indirizzo termoidraulica in un’ottica di innovazione e occupabilità
Un nuovo laboratorio all’avanguardia per formare i tecnici del domani: è questo l’obiettivo del progetto “Baldina Hydro Clima Lab – dove acqua e aria formano i professionisti del domani”, frutto della collaborazione tra l’Istituto Statale di Istruzione Superiore Isaac Newton di Varese e la ditta Baldina, azienda leader nel settore termoidraulico.
L’iniziativa, rivolta agli studenti dell’indirizzo termoidraulica, punta a rafforzare la preparazione tecnica degli allievi attraverso attrezzature innovative e formazione specialistica fornita direttamente dai tecnici dell’azienda. Un esempio concreto di sinergia tra istruzione e mondo del lavoro.
Il nuovo laboratorio sarà presentato lunedì 26 gennaio 2026 alle ore 11.30, con una conferenza stampanell’aula Roncoroni dell’istituto, alla presenza del Dirigente scolastico, dei partner del progetto e delle autorità locali. Durante l’evento sarà possibile visitare lo spazio rinnovato e conoscere da vicino le nuove tecnologie a disposizione degli studenti.
«L’obiettivo è offrire una formazione sempre più completa e al passo con le innovazioni – spiegano dalla scuola – per preparare i nostri studenti alle sfide professionali del futuro».
