Varese News

Sport

Alviti e Renfro si riscattano in attacco. Assui e Moore, luna di picche

Uno è implacabile dall'arco, l'altro da sotto, anche se nel secondo tempo il loro impatto cala. Le altre ali, invece, si incagliano tra fatiche in campo e condotta rivedibile. Stewart sempre più una certezza

Openjobmetis Varese - Umana Venezia 94-106

STEWART 6 – E’ il secondo più giovane della squadra e, talvolta, appare il più maturo: segna con buona costanza (16 punti), lotta con durezza a rimbalzo (7: il migliore dei nostri, secondo solo a Horton nella partita), si sbuccia le ginocchia quando va a cercare la palla agli avversari. Mai un gesto fuori posto, mai un azzardo eccessivo: sempre più un punto fermo per Kastritis e per i tifosi.

ALVITI (IL MIGLIORE) 7,5 – Lo avevamo bocciato male a Treviso, quindi qui gli concediamo un rimbalzo come quelle azioni in borsa che prima crollano e poi risalgono in ascensore. Certo, spicca la distribuzione sbilanciata dei suoi punti: 20 all’intervallo, 22 alla fine, ma è un po’ la foto della partita e la logica di una difesa che a un certo punto gli chiude i rubinetti. Poco da rimproverargli, comunque, perché anche in difesa prova a fare il suo. Sette rimbalzi, tre assist, 28 di valutazione.
MVP Confident anche per i lettori della nostra #direttaVN.

MOORE 5 – Finché regge di gambe e di testa è da applausi anche quasi senza segnare. Poi a un certo punto non lo si rivede più in campo, Kastritis si limita a dire che Tazé non ha avuto ricadute fisiche e a quel punto ritornano i cattivi pensieri. Luna nera, lüna de picch, canterebbe Davide Van De Sfross commentando il suo momento. Speriamo che sulla sua cabeza torni a battere il sole.

ASSUI 5 – Dopo mesi a lodare il suo impatto difensivo, stavolta resta in campo 9′ e non riesce a fare legna. Anzi: è a lungo nel quintetto che affonda (meno 17 di plus-minus) senza poi trovare guizzi buoni in attacco. Zero punti, due soli rimbalzi. Kastritis lo rimette a sedere, non rientrerà più in campo: lezione tosta, da assimilare subito.

NKAMHOUA 5,5 – Domenica difficile per il finnico che alterna buone cose, in attacco e in difesa, a qualche passaggio a vuoto di troppo e a qualche momento di difficoltà contro avversari che, però, sono di valore assoluto. Tutto sommato la sua partita e quella di Wiltjer si elidono, ma Varese nel ruolo ha solo lui mentre Spahija può sparigliare le carte con i lunghi di riserva. E a rimbalzo, Olli stavolta viene sotterrato.

Icaro Openjobmetis: vola a +19 ma si scioglie: Venezia rimonta e passa a Masnago

IROEGBU 5 – Suona l’allarme dalle parti di Ike. Magari non rosso, ma insomma: certe difese hanno imparato a contenerlo, e quando lui si intestardisce rischia di allargare la frittata come ha fatto con la Reyer. 4 su 14 in entrata sono un dato da Moody, da Shahid, da giocatori incompiuti per tecnica e fisico. Iroegbu è altra cosa ma questa volta paga dazio, nonostante gli 8 assist che sono un numero notevole per il suo basket.

LIBRIZZI 6 – Prova a incanalare la solita grinta nei lati positivi e propositivi del gioco: torna a far canestro da 3 dopo la magra di Treviso e si inventa un jumper dalla media valicando così la doppia cifra (13 in 19′). Prova anche a buttarla in bagarre nel finale, ma è troppo tardi – ed è troppo solo – per girare il vento.

RENFRO 7 – Vale la pena dargli un voto alto, perché se Renfro ne mette 20 la notizia c’è tutta. Con la difesa di Venezia tutta sbilanciata a pressare gli esterni, il pivot ha spazio per tagli a canestro che sono una sentenza. E nel momento dell’entusiasmo imbuca anche la seconda tripla del suo campionato: sembra un segno del destino e invece, come tutti gli oroscopi, è fine a se stessa. Impossibile comunque andare oltre con il voto, perché i 4 rimbalzi in 25′ sono troppo pochi visto che la Reyer, in area, costruisce mezza vittoria.

LADURNER, FREEMAN S. V. – Scampoli dell’uno e dell’altro: quando si alzano sembra che Kastritis abbia scelto di allungare le rotazioni, invece cambia presto idea.

Kastritis: “Concesso troppo a Venezia: dobbiamo allungare i momenti buoni”

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Damiano Franzetti
damiano.franzetti@varesenews.it

VareseNews è da anni una realtà editoriale, culturale e sociale fondamentale per il territorio. Ora hai uno strumento per sostenerci: unisciti alla membership, diventa uno di noi.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.