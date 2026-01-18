Alviti e Renfro si riscattano in attacco. Assui e Moore, luna di picche

STEWART 6 – E’ il secondo più giovane della squadra e, talvolta, appare il più maturo: segna con buona costanza (16 punti), lotta con durezza a rimbalzo (7: il migliore dei nostri, secondo solo a Horton nella partita), si sbuccia le ginocchia quando va a cercare la palla agli avversari. Mai un gesto fuori posto, mai un azzardo eccessivo: sempre più un punto fermo per Kastritis e per i tifosi.

ALVITI (IL MIGLIORE) 7,5 – Lo avevamo bocciato male a Treviso, quindi qui gli concediamo un rimbalzo come quelle azioni in borsa che prima crollano e poi risalgono in ascensore. Certo, spicca la distribuzione sbilanciata dei suoi punti: 20 all’intervallo, 22 alla fine, ma è un po’ la foto della partita e la logica di una difesa che a un certo punto gli chiude i rubinetti. Poco da rimproverargli, comunque, perché anche in difesa prova a fare il suo. Sette rimbalzi, tre assist, 28 di valutazione.

MVP Confident anche per i lettori della nostra #direttaVN.

MOORE 5 – Finché regge di gambe e di testa è da applausi anche quasi senza segnare. Poi a un certo punto non lo si rivede più in campo, Kastritis si limita a dire che Tazé non ha avuto ricadute fisiche e a quel punto ritornano i cattivi pensieri. Luna nera, lüna de picch, canterebbe Davide Van De Sfross commentando il suo momento. Speriamo che sulla sua cabeza torni a battere il sole.

ASSUI 5 – Dopo mesi a lodare il suo impatto difensivo, stavolta resta in campo 9′ e non riesce a fare legna. Anzi: è a lungo nel quintetto che affonda (meno 17 di plus-minus) senza poi trovare guizzi buoni in attacco. Zero punti, due soli rimbalzi. Kastritis lo rimette a sedere, non rientrerà più in campo: lezione tosta, da assimilare subito.

NKAMHOUA 5,5 – Domenica difficile per il finnico che alterna buone cose, in attacco e in difesa, a qualche passaggio a vuoto di troppo e a qualche momento di difficoltà contro avversari che, però, sono di valore assoluto. Tutto sommato la sua partita e quella di Wiltjer si elidono, ma Varese nel ruolo ha solo lui mentre Spahija può sparigliare le carte con i lunghi di riserva. E a rimbalzo, Olli stavolta viene sotterrato.

IROEGBU 5 – Suona l’allarme dalle parti di Ike. Magari non rosso, ma insomma: certe difese hanno imparato a contenerlo, e quando lui si intestardisce rischia di allargare la frittata come ha fatto con la Reyer. 4 su 14 in entrata sono un dato da Moody, da Shahid, da giocatori incompiuti per tecnica e fisico. Iroegbu è altra cosa ma questa volta paga dazio, nonostante gli 8 assist che sono un numero notevole per il suo basket.

LIBRIZZI 6 – Prova a incanalare la solita grinta nei lati positivi e propositivi del gioco: torna a far canestro da 3 dopo la magra di Treviso e si inventa un jumper dalla media valicando così la doppia cifra (13 in 19′). Prova anche a buttarla in bagarre nel finale, ma è troppo tardi – ed è troppo solo – per girare il vento.

RENFRO 7 – Vale la pena dargli un voto alto, perché se Renfro ne mette 20 la notizia c’è tutta. Con la difesa di Venezia tutta sbilanciata a pressare gli esterni, il pivot ha spazio per tagli a canestro che sono una sentenza. E nel momento dell’entusiasmo imbuca anche la seconda tripla del suo campionato: sembra un segno del destino e invece, come tutti gli oroscopi, è fine a se stessa. Impossibile comunque andare oltre con il voto, perché i 4 rimbalzi in 25′ sono troppo pochi visto che la Reyer, in area, costruisce mezza vittoria.

LADURNER, FREEMAN S. V. – Scampoli dell’uno e dell’altro: quando si alzano sembra che Kastritis abbia scelto di allungare le rotazioni, invece cambia presto idea.