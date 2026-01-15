“Aman Iman. L’acqua è vita”, fotoreportage di Bruno Zanzottera

L’associazione Le Vie dei Venti ci fa riflettere attraverso le splendide immagini del noto fotoreporter Bruno Zanzottera, sull’importanza dell’acqua.

Una serie di reportage fotografici scattati in diversi angoli del mondo da Zanzottera: l’acqua come rito, come bene conteso, come assenza drammatica.

Un percorso che tocca temi ambientali, politici e umani, esplorando la relazione tra risorse naturali e fragilità globali.

“Aman Iman!” dicono i Tuareg del Sahara, “L’acqua è vita!”. Nella cruda saggezza degli abitanti del deserto è racchiuso ciò che l’uomo ha sempre sentito dentro di sé, prima che la scienza moderna arrivasse a comprenderlo. La vita sulla Terra è nata grazie all’acqua. I nostri corpi sono composti per il 70% da acqua. Il pianeta è composto per il 70% da acqua; nessun essere vivente può esistere senza.

Bruno Zanzottera, presente in sala, ha iniziato a fotografare da ragazzo, affascinato dal mondo celtico.

Nel 1979 compie il suo primo viaggio africano, attraversando con una Peugeot 404 il Sahara fino al Golfo di Guinea. Da allora l’Africa è stata meta privilegiata dei suoi reportage fotografici, anche se non sono mancati numerosi lavori in Asia e America latina, dove ha esplorato luoghi e popolazioni fino alle zone più remote del pianeta. Nel 2008 ha creato insieme ad alcuni colleghi l’agenzia fotografica Parallelozero (www.parallelozero.com). Collabora con numerose testate italiane e straniere, tra cui Geo France, Geo International, National Geographic Italia, Focus, Bell’Europa. E’inviato della rivista Africa.

Fotografo professionista da oltre 30 anni. E’ specializzato in reportage sociali, culturali, etnografici e geografici.

Negli ultimi anni ha realizzato anche un progetto sulla vita degli ultimi nomadi del pianeta nel XXI secolo: due reportage tra il 2017 ed il 2021, in India seguendo per due mesi alcune famiglie di nomadi Rabari del Gujarat e in Italia per un anno al seguito di una giovane coppia di pastori veneti con un bimbo di pochi mesi che vivono in una roulotte spostandosi quotidianamente, per poi spostarsi nel 2022/2023 in Afghanistan.