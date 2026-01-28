Anche i bambini hanno i calcoli renali, se ne parla a Radio Missione Francescana

A Radio Missione Francescana – Medicina venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 11.10 sarà intervistato il dottor Alberto Edefonti collaboratore nella U.O.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto pediatrico, Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore e Policlinico Milano e il dottor Alfredo Goddi, coordinatore del Centro Medico SME diagnostica per immagini, Varese.

Il titolo della trasmissione “Anche i bambini hanno i calcoli renali!” . Conducono Giorgio Dini e Luigi Rusconi.

La trasmissione verrà trasmessa, in replica, domenica 1

febbraio 2026 alle ore 16.00.

Le frequenze di RMF : 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia. 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi. 88,5 in Valceresio. 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate. 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.

89,60 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino. 92.8 per la città di Domodossola, 89.7 per la Val Vigezzo e 89.6 per la Bassa Ossola

http://www.rmf.it/frequenze.htm o in streaming via internet in tutto il mondo.mms://streaming1.bsnewline.com/rmf

Numero telefono di Radio Missione Francescana 0332 264266