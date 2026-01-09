Anche il Parco del Ticino protagonista nel sistema di Protezione civile per le Olimpiadi invernali

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino sarà parte integrante del dispositivo regionale di Protezione civile predisposto da Regione Lombardia in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 4 al 22 febbraio.

All’interno del piano regionale, Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento complessivo di 253mila euro a favore dei soggetti convenzionati della Colonna mobile regionale. Tra questi figura anche il Parco del Ticino, destinatario di un contributo di 30mila euro per le attività di supporto connesse al dispositivo olimpico.

«Questa collaborazione rappresenta un riconoscimento importante del ruolo che il Parco del Ticino svolge quotidianamente al servizio del territorio e delle comunità – dice il presidente del Parco, Ismaele Rognoni, ringraziando Regione Lombardia per la fiducia e l’attenzione dimostrata – È la dimostrazione di una visione che valorizza i territori, i volontari e chi ogni giorno lavora per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Saremo presenti anche noi in un momento così significativo per la nostra Regione e i nostri volontari, che ancora una volta si metteranno a disposizione con passione, dedizione e professionalità».

Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano non solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un’importante occasione per mettere in evidenza l’efficienza del modello lombardo di Protezione civile, basato sulla cooperazione tra istituzioni, sul volontariato organizzato e su un forte radicamento territoriale. Un modello di cui il Parco del Ticino è parte attiva.

«Dal punto di vista operativo le Olimpiadi saranno un banco di prova importante – sottolinea Alessandro Todaro, responsabile del Servizio volontariato e Protezione civile del Parco del Ticino – I nostri volontari sono abituati a lavorare in contesti complessi, a pianificare e ad addestrarsi con continuità. L’inserimento del Parco nel Piano operativo regionale conferma l’affidabilità del nostro modello organizzativo e la capacità di integrarsi pienamente nel sistema lombardo di Protezione civile».

Il Parco del Ticino può contare su uno dei gruppi intercomunali di Protezione civile più numerosi della Lombardia: oltre 300 volontari organizzati in 13 distaccamenti operativi distribuiti sull’intero territorio del Parco. Un sistema strutturato che opera in costante raccordo con la sede centrale e con la sala operativa di controllo, pronto a mettere competenze ed esperienza al servizio di un evento straordinario come le Olimpiadi invernali del 2026.