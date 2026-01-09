Anche il Parco del Ticino protagonista nel sistema di Protezione civile per le Olimpiadi invernali
Il Parco del Ticino può contare su uno dei gruppi intercomunali di Protezione civile più numerosi della Lombardia: oltre 300 volontari organizzati in 13 distaccamenti operativi distribuiti sull’intero territorio del Parco.
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino sarà parte integrante del dispositivo regionale di Protezione civile predisposto da Regione Lombardia in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, in programma dal 4 al 22 febbraio.
All’interno del piano regionale, Regione Lombardia ha previsto uno stanziamento complessivo di 253mila euro a favore dei soggetti convenzionati della Colonna mobile regionale. Tra questi figura anche il Parco del Ticino, destinatario di un contributo di 30mila euro per le attività di supporto connesse al dispositivo olimpico.
«Questa collaborazione rappresenta un riconoscimento importante del ruolo che il Parco del Ticino svolge quotidianamente al servizio del territorio e delle comunità – dice il presidente del Parco, Ismaele Rognoni, ringraziando Regione Lombardia per la fiducia e l’attenzione dimostrata – È la dimostrazione di una visione che valorizza i territori, i volontari e chi ogni giorno lavora per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Saremo presenti anche noi in un momento così significativo per la nostra Regione e i nostri volontari, che ancora una volta si metteranno a disposizione con passione, dedizione e professionalità».
Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano non solo un grande appuntamento sportivo, ma anche un’importante occasione per mettere in evidenza l’efficienza del modello lombardo di Protezione civile, basato sulla cooperazione tra istituzioni, sul volontariato organizzato e su un forte radicamento territoriale. Un modello di cui il Parco del Ticino è parte attiva.
«Dal punto di vista operativo le Olimpiadi saranno un banco di prova importante – sottolinea Alessandro Todaro, responsabile del Servizio volontariato e Protezione civile del Parco del Ticino – I nostri volontari sono abituati a lavorare in contesti complessi, a pianificare e ad addestrarsi con continuità. L’inserimento del Parco nel Piano operativo regionale conferma l’affidabilità del nostro modello organizzativo e la capacità di integrarsi pienamente nel sistema lombardo di Protezione civile».
Il Parco del Ticino può contare su uno dei gruppi intercomunali di Protezione civile più numerosi della Lombardia: oltre 300 volontari organizzati in 13 distaccamenti operativi distribuiti sull’intero territorio del Parco. Un sistema strutturato che opera in costante raccordo con la sede centrale e con la sala operativa di controllo, pronto a mettere competenze ed esperienza al servizio di un evento straordinario come le Olimpiadi invernali del 2026.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.