Saronno piange Giorgio De Wolf: il ricordo dell’ex sindaco Pierluigi Gilli

La morte di Giorgio De Wolf ha suscitato cordoglio anche a Saronno, dove il noto architetto, esponente di spicco di Forza Italia, ha lasciato tracce importanti e diverse amicizie.

A ricordarlo oggi è l’ex sindaco Pierluigi Gilli, suo amico personale ma che lo ebbe al fianco anche nella sua prima amministrazione come assessore all’Urbanistica, tra il 1999 e il 2003.

«Della sua competenza professionale e della lungimiranza della sua visione del territorio saronnese restano importanti tracce in città, come la realizzazione dell’asse delle tre chiese, da Villa Gianetti al Santuario, come i due documenti di inquadramento urbanistico, che hanno prefigurato molte delle scelte successive. – dice Gilli – Per me, per tutti i neoassessori, timidamente affacciatisi al governo della città nel 1999, Giorgio De Wolf rappresentò – e rappresenta tuttora – un pilastro di capacità ed efficacia e soprattutto, un amico sincero su cui fare conto anche personalmente».

Una stima e un’amicizia che in questi anni non si sono mai interrotte: «La malattia lo ha travagliato negli ultimi anni, senza minarne lo spirito forte ed energico – ricorda Gilli – Ci siamo scritti e sentiti fino a due settimane fa, simpatico e brillante come sempre. Gli mancava tanto la moglie, che aveva curato con dedizione sino all’ultimo. Ora, al termine del cammino terreno, si ritrovano insieme nella pace della Luce. Per chi resta, il ricordo di un uomo irripetibile».