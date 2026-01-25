Ancora una delusione per la Varesina, la Real Calepina vince 2-0

La Varesina inciampa ancora nella sfida di Grumello del Monte contro la Real Calepina, che si è imposta per 2-0, lo stesso risultato della gara di andata.

La squadra di José Ignacio Joelson ha segnato un gol per tempo grazie alla doppietta del terzino Alessandro Semprini. La squadra di mister Spilli incassa così la seconda sconfitta consecutiva e resta ferma a quota 17 punti, al terzultimo posto insieme al Pavia.

La formazione bergamasca, invece, prosegue la propria striscia positiva, centrando il sesto risultato utile consecutivo e salendo a quota 27 punti, agganciando Leon e Scanzorosciate.

Il distacco dalla squadra di mister Marco Spilli sale così a +10, con la Varesina che, allo stato attuale, sarebbe retrocessa senza passare dai playout a causa del -9 nei confronti della Castellanzese.

RISULTATI 21° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Breno – Pavia 2-2, Brusaporto – Scanzorosciate 0-2, Caldiero – Leon 3-0, Caratese – Vogherese 5-0, Milan Futuro – Casatese 2-3, Sondrio – Villa Valle 0-1, OLTREPO’ – CASTELLANZESE 2-0, REAL CALEPINA – VARESINA 2-0, Virtus CBG – Chievo 0-2.

CLASSIFICA

Caratese 45, Chievo 37, Villa Valle 36, Casatese 35, Milan Futuro e Brusaporto 34, Caldiero 31, Virtus CBG 30, Oltrepò 29 (-1), Breno 28, Leon, Real Calepina e Scanzorosciate 27, CASTELLANZESE 26, VARESINA e Pavia 17, Sondrio 13, Vogherese 11 (-2).