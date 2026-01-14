Angera lancia il progetto 65+ per combattere la solitudine tra gli anziani

Il centro ricreativo Grossi di Angera riapre il 21 gennaio alle 15 con una gestione rinnovata e un piano triennale di attività. La Città di Angera ha presentato il progetto Angera 65+, affidato alla cooperativa San Martino per il periodo 2026-2028, con l’obiettivo di trasformare la struttura di via Adamo Grossi in un punto di riferimento contro l’isolamento sociale. L’inaugurazione prevede un aperitivo di benvenuto, organizzato in collaborazione con la compagnia dialettale I Piott e Amaltheatro APS.

Il nuovo corso del centro si svilupperà attraverso servizi di prossimità e il rafforzamento della rete di volontariato locale. Dopo una prima fase di analisi del territorio, gli operatori punteranno a consolidare i legami tra Comune, associazioni e Terzo Settore. Secondo la sindaca Marcella Androni, si tratta di un rilancio basato su proposte innovative: «Invitiamo tutti gli over 65 a partecipare all’inaugurazione. Avremo modo di raccontare le proposte nel dettaglio; è un nuovo approccio pensato per le fasce anziane ma in connessione con tutta la comunità angerese».

L’iniziativa per la terza età si inserisce in una più ampia programmazione sociale del Comune, che vede attualmente attivo anche un tavolo di confronto sulla fascia 0-18 anni. Quest’ultimo percorso, finalizzato a raccogliere le esigenze dei giovani e delle famiglie, si concluderà entro la fine di febbraio per definire le prossime strategie di intervento.