Anno nuovo, buone abitudini: riparte la spesa a km zero all’Alveare di Materia di Castronno

Nell'hub cultura di Sant'Alessandro torna la vendita settimanale di prodotti locali e sostenibili: carne, formaggi, frutta e verdura di stagione. Tra le specialità, gli avocado siciliani. Attenzione alle scadenze anticipate per alcuni produttori

Materia Varesenews

È iniziato un nuovo anno e, come sempre, vale la pena partire con il piede giusto. A Castronno, in Via Confalonieri 5 Sant’Alessandro, riparte la vendita settimanale dell’Alveare di Materia, un appuntamento ormai consolidato per chi sceglie di fare la spesa in modo consapevole, sostenendo i produttori locali e il territorio.

Fare la spesa a chilometro zero, privilegiando prodotti stagionali e di qualità, è uno dei buoni propositi migliori che ci si possa regalare: un gesto semplice che fa bene all’ambiente, all’economia locale e anche alla nostra tavola. L’Alveare offre tutto il tempo necessario per organizzare una spesa sana, buona e sostenibile, senza fretta e con la possibilità di scegliere direttamente online.

Anche in questa prima vendita dell’anno l’offerta è ricchissima: carne, formaggi, verdure, frutta e molti altri prodotti locali permettono di fare un’intera spesa completa e gustosa. Non manca nemmeno una proposta speciale: dagli agrumeti siciliani arrivano gli avocado e gli agrumi di Casa Cos, una presenza ormai molto apprezzata dagli iscritti.

Attenzione però alle scadenze: sia i prodotti del Pastificio Leccese sia quelli di Casa Cos saranno ritirati dalla vendita in anticipo, già nella giornata di lunedì. Il consiglio è quindi di acquistare subito ciò che serve e, se necessario, effettuare un secondo ordine più avanti.

Gli ordini si chiudono martedì (13 gennaio) a mezzanotte, con il consueto ritiro previsto per il giovedì della stessa settimana. Il pagamento avviene in modo semplice e sicuro attraverso la piattaforma dell’Alveare che dice Sì, utilizzando carta di credito, PayPal o Satispay. Non è previsto alcun minimo d’ordine: si può acquistare anche un solo prodotto, scegliendo liberamente se partecipare o meno a ogni vendita.

Come partecipare

Per unirsi all’Alveare basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma de L’Alveare che dice Sì (CLICCA QUI), cercando “Materia – Castronno”. Una volta registrati, ogni settimana si riceverà l’avviso di apertura delle vendite con la possibilità di ordinare ciò che si desidera e sostenere così i piccoli produttori del territorio.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 10 Gennaio 2026
