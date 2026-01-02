Antiquariato e centro storico: a Castiglione Olona la Fiera del Cardinale

Domenica 4 gennaio 2026 Castiglione Olona apre il nuovo anno con uno degli appuntamenti più longevi e amati del territorio: la “Fiera del Cardinale”. Il mercatino dell’antiquariato e dell’artigianato, nato nel 1978, tornerà ad animare il centro storico dalle 9 alle 17, come ogni prima domenica del mese.

Le bancarelle si snoderanno attorno alla centralissima piazza Garibaldi, lungo le vie del borgo e all’interno delle suggestive corti quattrocentesche, creando un percorso che unisce commercio, storia e atmosfera.

Antiquariato, artigianato e collezionismo

Per questo primo appuntamento dell’anno sono attesi circa sessanta espositori, pronti a incontrare appassionati e curiosi. In mostra non solo oggetti di antiquariato, ma anche artigianato creativo, libri antichi, articoli vintage, collezionismo, vinili e le proposte di numerosi hobbisti.

La Fiera del Cardinale si conferma così un’occasione per passeggiare senza fretta tra oggetti del passato e creazioni originali, in uno dei borghi più caratteristici del Varesotto.

Sapori e prodotti tipici

Non mancherà anche l’aspetto enogastronomico. Tra i banchi saranno presenti prodotti tipici sardi, miele, formaggi, salumi, confetture e dolci, per una pausa golosa durante la visita.

Monumenti aperti per l’occasione

La giornata sarà anche un’opportunità per scoprire o riscoprire il patrimonio artistico di Castiglione Olona. I principali monumenti del centro storico saranno infatti aperti e visitabili.

Palazzo Branda Castiglioni e il [MAP] Museo Arte Plastica osserveranno un orario esteso dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, mentre il Museo della Collegiata sarà aperto con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.

Confermata anche in caso di pioggia

La manifestazione è confermata anche in caso di maltempo, anche se non è garantita la presenza di tutti gli espositori.