Anziani coniugi trovati morti in casa a Castiglione Olona: si indaga sulle cause
I corpi di un uomo (86 anni) e una donna (81) sono stati rinvenuti dal figlio vicino a una scala interna all'abitazione. Approfondimenti in corso coordinati dalla Procura di Varese per ricostruire la dinamica dei fatti
Sono stati trovati senza vita nel pomeriggio di oggi, 4 gennaio, due anziani coniugi residenti a Castiglione Olona. La scoperta è avvenuta all’interno della loro abitazione, dove i corpi dell’uomo di 86 anni e della donna di 81 anni sono stati rinvenuti nei pressi di una scala interna.
A lanciare l’allarme è stato il figlio della coppia, che ha contattato il 112 subito dopo essere arrivato nell’appartamento dei genitori.
(foto d’archivio)
Sull’episodio sono attualmente in corso gli approfondimenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto è intervenuto anche il medico legale e, per chiarire le cause del decesso, è stato disposto l’esame autoptico sui corpi dei due anziani.
