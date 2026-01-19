Appello dell’associazione Penelope Lombardia: non si hanno notizie di Franco, 52enne di Varese
L’associazione ha diffuso l’avviso di scomparsa di un uomo residente a Varese di cui non si hanno notizie da domenica 18 gennaio. Il 52enne si era recato a Pavia in treno ma non è rientrato a casa e il telefono risulta spento da ore
L’associazione Penelope Lombardia ha diffuso un appello per la scomparsa di Franco Raineri, 52 anni, residente a Varese, di cui non si hanno più notizie dal tardo pomeriggio di domenica 18 gennaio. L’uomo si era recato a Pavia in treno, ma non è rientrato a casa in serata e da allora la famiglia non è più riuscita a mettersi in contatto con lui.
L’allontanamento e l’ultimo contatto
Secondo quanto ricostruito dai familiari, l’ultimo contatto risale al tardo pomeriggio di domenica. Da quel momento il telefono risulta spento. La situazione ha destato immediata preoccupazione anche perché, come segnalato dall’associazione, il signor Raineri sta attraversando un periodo di fragilità.
L’identikit e l’abbigliamento
Franco Raineri è alto 1 metro e 90, pesa circa 90 chili, ha occhi marroni e capelli brizzolati. Indossa un cappello di lana grigio con la lettera “R”, una camicia a strisce bianche e azzurre, un cardigan verde, una giacca nera, cintura zebrata, jeans azzurri e scarpe Decathlon. Con sé aveva due zaini, uno di tipo militare color nero e un altro di marca Jordan.
Rispetto alla fotografia diffusa, non porta più il pizzetto e indossa occhiali da vista.
L’associazione Penelope Lombardia invita chiunque abbia informazioni utili o lo abbia visto a contattare immediatamente le forze dell’ordine al 112 oppure a rivolgersi direttamente a Penelope Lombardia al numero 380 7814931.
