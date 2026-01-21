Varese News

Apre il Famedio di Varese: 58 i benemeriti celebrati al Cimitero Monumentale di Giubiano

La cerimona sarà domenica 25 gennaio alla presenza del sindaco Galimberti, della presidente della commissione Strazzi e dei parenti dei cittadini celebrati

Cimitero Monumentale di Giubiano

Il Cimitero Monumentale di Giuliano a Varese ha da un nuovo spazio dedicato alla memoria collettiva della città. Sarà inaugurato domenica 25 gennaio il Famedio cittadino, il monumento che accoglie le targhe commemorative di 60 donne e uomini che con il loro impegno civile, sociale, culturale, imprenditoriale e politico hanno segnato la storia di Varese e dell’Italia.

La cerimonia vedrà la presenza del sindaco Davide Galimberti e della presidente della Commissione Famedio, Francesca Strazzi, che ha guidato il lungo lavoro di selezione e condivisione dei nomi. Presenzieranno anche i familiari delle personalità celebrate, in un momento pubblico di grande valore simbolico.

Un luogo per la memoria collettiva

L’inaugurazione si aprirà alle 10.30 presso la sala del commiato di via Maspero, con i saluti istituzionali e la presentazione del memoriale. A seguire verrà presentato il Famedio, ospitato nel porticato a tre campate all’ingresso del cimitero di Giubiano, recentemente restaurato.

«Il Famedio non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di riconoscenza verso chi ha contribuito al bene comune – ha detto Francesca Strazzi, presidente della Commissione –. È anche un messaggio per le future generazioni, un invito a lasciare un segno positivo nella propria comunità».

I benemeriti scelti

Ecco l’elenco completo delle personalità i cui nomi sono stati iscritti nel nuovo Famedio di Varese:

  1. Carlo Maciachini (1818–1899) – architetto
  2. Angelo Poretti (1829–1901) – imprenditore
  3. Felicita Morandi (1827–1906) – benefattrice
  4. Enea Torelli (1845–1919) – figura di rilievo civile
  5. Silvio Macchi (1858–1924) – imprenditore
  6. Emma Zonda Macchi (1873–1912) – imprenditrice
  7. Giulio Macchi (1865–1935) – ingegnere e imprenditore
  8. Giovanni Bagaini (1865–1940) – figura economico-sociale
  9. Calogero Marrone (1889–1945) – funzionario, Giusto tra le Nazioni
  10. Carletto Ferrari (1919–1945) – partigiano
  11. Antonio Bareggi (1901–1950) – medico
  12. Rosa Genoni (1867–1954) – intellettuale e riformatrice sociale
  13. Luigi Ganna (1883–1957) – ciclista
  14. Edoardo Flumiani (1897–1960) – figura civile
  15. Flaminio Bertoni (1903–1964) – designer e scultore
  16. Lino Oldrini (1907–1964) – imprenditore
  17. Mario Bertolone (1911–1965) – figura di impegno civile
  18. Achille Cattaneo (1885–1966) – imprenditore
  19. Lanciotto Gigli (1880–1968) – architetto
  20. Luigi Bassani (1912–1968) – figura civile
  21. Ermenegildo Trolli (1882–1969) – figura sociale
  22. Guido Morselli (1912–1973) – scrittore
  23. Angelo Frattini (1910–1975) – artista e figura civica
  24. Giovanni Borghi (1910–1975) – imprenditore
  25. Mario Ossola (1921–1986) – imprenditore
  26. Alfredo Binda (1902–1986) – ciclista
  27. Piero Chiara (1913–1986) – scrittore
  28. Renato Guttuso (1911–1987) – pittore
  29. Vittorio Tavernari (1919–1987) – scultore
  30. Luigi Francesco Prevosti (1897–1989) – figura civile
  31. Sergio Brusa Pasquè (1923–1990) – giornalista e scrittore
  32. Amalia Liana Negretti Odescalchi (1897–1995) – figura culturale
  33. Tarcisio Pigionatti (1914–1997) – figura sociale
  34. Giuseppe “Claudio” Macchi (1921–1998) – imprenditore
  35. Ernesto Redaelli (1918–2000) – imprenditore
  36. Ermanno Bazzocchi (1914–2005) – ingegnere aeronautico
  37. Pasquale Macchi (1923–2006) – uomo delle istituzioni
  38. Gian Franco Maffina (1925–2010) – figura culturale
  39. Giovanni Valcavi (1926–2010) – scienziato
  40. Salvatore Furia (1924–2010) – meteorologo e divulgatore
  41. Ottavio Missoni (1921–2013) – stilista
  42. Franca Rame (1929–2013) – attrice e autrice
  43. Dante Trombetta (1928–2013) – figura civile
  44. Paolo Mantegazza (1923–2015) – scienziato
  45. Ermanno Montoli (1928–2016) – figura di impegno civile
  46. Alfredo Castiglioni (1937–2016) – esploratore
  47. Angelo Castiglioni (1937–2022) – esploratore
  48. Attilio Nicora (1937–2017) – cardinale
  49. Luigi “Cicci” Ossola (1938–2018) – figura sportiva
  50. Pier Gianni Biancheri (1941–2018) – figura civile
  51. Giuseppe Zamberletti (1934–2019) – uomo delle istituzioni
  52. Ambrogio Vaghi (1927–2022) – figura civile
  53. Roberto “Bobo” Maroni (1955–2022) – politico
  54. Angelo Antonio Minonzio (1930–2022) – figura sociale
  55. Angelo Monti (1932–2023) – figura di impegno civile
  56. Rosita Missoni Jelmini (1931–2025) – stilista
  57. Alfredo Ambrosetti (1931–2025) – imprenditore culturale
  58. Antonio Tomassini (1943–2025) – uomo delle istituzioni

Un simbolo per la città

«Varese ha ora un luogo che racconta le sue radici attraverso i volti e le storie di chi l’ha resa grande – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – Il Famedio è un omaggio alla memoria e all’impegno civico».

Il monumento rimarrà aperto al pubblico, visitabile da chiunque voglia conoscere più da vicino le figure che hanno costruito la Varese di oggi.

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
