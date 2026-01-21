Apre il Famedio di Varese: 58 i benemeriti celebrati al Cimitero Monumentale di Giubiano
La cerimona sarà domenica 25 gennaio alla presenza del sindaco Galimberti, della presidente della commissione Strazzi e dei parenti dei cittadini celebrati
Il Cimitero Monumentale di Giuliano a Varese ha da un nuovo spazio dedicato alla memoria collettiva della città. Sarà inaugurato domenica 25 gennaio il Famedio cittadino, il monumento che accoglie le targhe commemorative di 60 donne e uomini che con il loro impegno civile, sociale, culturale, imprenditoriale e politico hanno segnato la storia di Varese e dell’Italia.
La cerimonia vedrà la presenza del sindaco Davide Galimberti e della presidente della Commissione Famedio, Francesca Strazzi, che ha guidato il lungo lavoro di selezione e condivisione dei nomi. Presenzieranno anche i familiari delle personalità celebrate, in un momento pubblico di grande valore simbolico.
Un luogo per la memoria collettiva
L’inaugurazione si aprirà alle 10.30 presso la sala del commiato di via Maspero, con i saluti istituzionali e la presentazione del memoriale. A seguire verrà presentato il Famedio, ospitato nel porticato a tre campate all’ingresso del cimitero di Giubiano, recentemente restaurato.
«Il Famedio non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di riconoscenza verso chi ha contribuito al bene comune – ha detto Francesca Strazzi, presidente della Commissione –. È anche un messaggio per le future generazioni, un invito a lasciare un segno positivo nella propria comunità».
I benemeriti scelti
Ecco l’elenco completo delle personalità i cui nomi sono stati iscritti nel nuovo Famedio di Varese:
- Carlo Maciachini (1818–1899) – architetto
- Angelo Poretti (1829–1901) – imprenditore
- Felicita Morandi (1827–1906) – benefattrice
- Enea Torelli (1845–1919) – figura di rilievo civile
- Silvio Macchi (1858–1924) – imprenditore
- Emma Zonda Macchi (1873–1912) – imprenditrice
- Giulio Macchi (1865–1935) – ingegnere e imprenditore
- Giovanni Bagaini (1865–1940) – figura economico-sociale
- Calogero Marrone (1889–1945) – funzionario, Giusto tra le Nazioni
- Carletto Ferrari (1919–1945) – partigiano
- Antonio Bareggi (1901–1950) – medico
- Rosa Genoni (1867–1954) – intellettuale e riformatrice sociale
- Luigi Ganna (1883–1957) – ciclista
- Edoardo Flumiani (1897–1960) – figura civile
- Flaminio Bertoni (1903–1964) – designer e scultore
- Lino Oldrini (1907–1964) – imprenditore
- Mario Bertolone (1911–1965) – figura di impegno civile
- Achille Cattaneo (1885–1966) – imprenditore
- Lanciotto Gigli (1880–1968) – architetto
- Luigi Bassani (1912–1968) – figura civile
- Ermenegildo Trolli (1882–1969) – figura sociale
- Guido Morselli (1912–1973) – scrittore
- Angelo Frattini (1910–1975) – artista e figura civica
- Giovanni Borghi (1910–1975) – imprenditore
- Mario Ossola (1921–1986) – imprenditore
- Alfredo Binda (1902–1986) – ciclista
- Piero Chiara (1913–1986) – scrittore
- Renato Guttuso (1911–1987) – pittore
- Vittorio Tavernari (1919–1987) – scultore
- Luigi Francesco Prevosti (1897–1989) – figura civile
- Sergio Brusa Pasquè (1923–1990) – giornalista e scrittore
- Amalia Liana Negretti Odescalchi (1897–1995) – figura culturale
- Tarcisio Pigionatti (1914–1997) – figura sociale
- Giuseppe “Claudio” Macchi (1921–1998) – imprenditore
- Ernesto Redaelli (1918–2000) – imprenditore
- Ermanno Bazzocchi (1914–2005) – ingegnere aeronautico
- Pasquale Macchi (1923–2006) – uomo delle istituzioni
- Gian Franco Maffina (1925–2010) – figura culturale
- Giovanni Valcavi (1926–2010) – scienziato
- Salvatore Furia (1924–2010) – meteorologo e divulgatore
- Ottavio Missoni (1921–2013) – stilista
- Franca Rame (1929–2013) – attrice e autrice
- Dante Trombetta (1928–2013) – figura civile
- Paolo Mantegazza (1923–2015) – scienziato
- Ermanno Montoli (1928–2016) – figura di impegno civile
- Alfredo Castiglioni (1937–2016) – esploratore
- Angelo Castiglioni (1937–2022) – esploratore
- Attilio Nicora (1937–2017) – cardinale
- Luigi “Cicci” Ossola (1938–2018) – figura sportiva
- Pier Gianni Biancheri (1941–2018) – figura civile
- Giuseppe Zamberletti (1934–2019) – uomo delle istituzioni
- Ambrogio Vaghi (1927–2022) – figura civile
- Roberto “Bobo” Maroni (1955–2022) – politico
- Angelo Antonio Minonzio (1930–2022) – figura sociale
- Angelo Monti (1932–2023) – figura di impegno civile
- Rosita Missoni Jelmini (1931–2025) – stilista
- Alfredo Ambrosetti (1931–2025) – imprenditore culturale
- Antonio Tomassini (1943–2025) – uomo delle istituzioni
Un simbolo per la città
«Varese ha ora un luogo che racconta le sue radici attraverso i volti e le storie di chi l’ha resa grande – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – Il Famedio è un omaggio alla memoria e all’impegno civico».
Il monumento rimarrà aperto al pubblico, visitabile da chiunque voglia conoscere più da vicino le figure che hanno costruito la Varese di oggi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.