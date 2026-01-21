Apre il Famedio di Varese: 58 i benemeriti celebrati al Cimitero Monumentale di Giubiano

Il Cimitero Monumentale di Giuliano a Varese ha da un nuovo spazio dedicato alla memoria collettiva della città. Sarà inaugurato domenica 25 gennaio il Famedio cittadino, il monumento che accoglie le targhe commemorative di 60 donne e uomini che con il loro impegno civile, sociale, culturale, imprenditoriale e politico hanno segnato la storia di Varese e dell’Italia.

La cerimonia vedrà la presenza del sindaco Davide Galimberti e della presidente della Commissione Famedio, Francesca Strazzi, che ha guidato il lungo lavoro di selezione e condivisione dei nomi. Presenzieranno anche i familiari delle personalità celebrate, in un momento pubblico di grande valore simbolico.

Un luogo per la memoria collettiva

L’inaugurazione si aprirà alle 10.30 presso la sala del commiato di via Maspero, con i saluti istituzionali e la presentazione del memoriale. A seguire verrà presentato il Famedio, ospitato nel porticato a tre campate all’ingresso del cimitero di Giubiano, recentemente restaurato.

«Il Famedio non è solo un luogo fisico, ma un simbolo di riconoscenza verso chi ha contribuito al bene comune – ha detto Francesca Strazzi, presidente della Commissione –. È anche un messaggio per le future generazioni, un invito a lasciare un segno positivo nella propria comunità».

I benemeriti scelti

Ecco l’elenco completo delle personalità i cui nomi sono stati iscritti nel nuovo Famedio di Varese:

Carlo Maciachini (1818–1899) – architetto Angelo Poretti (1829–1901) – imprenditore Felicita Morandi (1827–1906) – benefattrice Enea Torelli (1845–1919) – figura di rilievo civile Silvio Macchi (1858–1924) – imprenditore Emma Zonda Macchi (1873–1912) – imprenditrice Giulio Macchi (1865–1935) – ingegnere e imprenditore Giovanni Bagaini (1865–1940) – figura economico-sociale Calogero Marrone (1889–1945) – funzionario, Giusto tra le Nazioni Carletto Ferrari (1919–1945) – partigiano Antonio Bareggi (1901–1950) – medico Rosa Genoni (1867–1954) – intellettuale e riformatrice sociale Luigi Ganna (1883–1957) – ciclista Edoardo Flumiani (1897–1960) – figura civile Flaminio Bertoni (1903–1964) – designer e scultore Lino Oldrini (1907–1964) – imprenditore Mario Bertolone (1911–1965) – figura di impegno civile Achille Cattaneo (1885–1966) – imprenditore Lanciotto Gigli (1880–1968) – architetto Luigi Bassani (1912–1968) – figura civile Ermenegildo Trolli (1882–1969) – figura sociale Guido Morselli (1912–1973) – scrittore Angelo Frattini (1910–1975) – artista e figura civica Giovanni Borghi (1910–1975) – imprenditore Mario Ossola (1921–1986) – imprenditore Alfredo Binda (1902–1986) – ciclista Piero Chiara (1913–1986) – scrittore Renato Guttuso (1911–1987) – pittore Vittorio Tavernari (1919–1987) – scultore Luigi Francesco Prevosti (1897–1989) – figura civile Sergio Brusa Pasquè (1923–1990) – giornalista e scrittore Amalia Liana Negretti Odescalchi (1897–1995) – figura culturale Tarcisio Pigionatti (1914–1997) – figura sociale Giuseppe “Claudio” Macchi (1921–1998) – imprenditore Ernesto Redaelli (1918–2000) – imprenditore Ermanno Bazzocchi (1914–2005) – ingegnere aeronautico Pasquale Macchi (1923–2006) – uomo delle istituzioni Gian Franco Maffina (1925–2010) – figura culturale Giovanni Valcavi (1926–2010) – scienziato Salvatore Furia (1924–2010) – meteorologo e divulgatore Ottavio Missoni (1921–2013) – stilista Franca Rame (1929–2013) – attrice e autrice Dante Trombetta (1928–2013) – figura civile Paolo Mantegazza (1923–2015) – scienziato Ermanno Montoli (1928–2016) – figura di impegno civile Alfredo Castiglioni (1937–2016) – esploratore Angelo Castiglioni (1937–2022) – esploratore Attilio Nicora (1937–2017) – cardinale Luigi “Cicci” Ossola (1938–2018) – figura sportiva Pier Gianni Biancheri (1941–2018) – figura civile Giuseppe Zamberletti (1934–2019) – uomo delle istituzioni Ambrogio Vaghi (1927–2022) – figura civile Roberto “Bobo” Maroni (1955–2022) – politico Angelo Antonio Minonzio (1930–2022) – figura sociale Angelo Monti (1932–2023) – figura di impegno civile Rosita Missoni Jelmini (1931–2025) – stilista Alfredo Ambrosetti (1931–2025) – imprenditore culturale Antonio Tomassini (1943–2025) – uomo delle istituzioni

Un simbolo per la città

«Varese ha ora un luogo che racconta le sue radici attraverso i volti e le storie di chi l’ha resa grande – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – Il Famedio è un omaggio alla memoria e all’impegno civico».

Il monumento rimarrà aperto al pubblico, visitabile da chiunque voglia conoscere più da vicino le figure che hanno costruito la Varese di oggi.