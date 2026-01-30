Area di via Como a Varese, arriva il presidio mobile: stretta del Prefetto dopo il caos per il videoclip

La risposta delle istituzioni ai recenti disordini in via Como non si è fatta attendere. Nella mattinata di ieri, 29 gennaio, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito in Prefettura per fare il punto sulla situazione e stabilire nuove misure di controllo per l’area delle stazioni.

Al centro del vertice, presieduto dal Prefetto Salvatore Pasquariello, c’è stato il monitoraggio dell’area di via Como, recentemente teatro di un episodio che ha sollevato non poche polemiche. La scorsa settimana, infatti, un assembramento di giovani riuniti per la registrazione di un videoclip musicale aveva causato il blocco temporaneo della viabilità, con immagini che hanno fatto rapidamente il giro dei social e dei media locali.

Servizi straordinari e stazione mobile

Alla riunione hanno partecipato i vertici delle Forze dell’Ordine — il Questore Mazza, il Comandante dei Carabinieri Col. Gagliardo e il Gen. B. Coppola della Guardia di Finanza — insieme al Sindaco Davide Galimberti e all’Assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano.

Dall’analisi del Comitato è emersa la necessità di un intervento immediato. Il Prefetto, in accordo con i presenti, ha disposto l’attivazione di servizi straordinari di controllo. La misura principale sarà il posizionamento di una Stazione Mobile dei Carabinieri nell’area interessata, che fungerà da presidio fisso per garantire la sicurezza e prevenire nuovi episodi di disordine o intralcio alla pubblica circolazione.

L’obiettivo dichiarato è quello di restituire tranquillità a una zona nevralgica della città, aumentandone la sorveglianza e la percezione di sicurezza da parte dei residenti e dei pendolari.