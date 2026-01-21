Aria più pulita all’ombra del Sacro Monte: Varese è l’eccezione nel pessimo avvio del 2026

In un inizio d’anno che vede gran parte della Lombardia soffocare sotto una coltre di smog, Varese riesce a ritagliarsi un ruolo di eccezione positiva, confermandosi come una delle poche aree della regione dove l’aria resta respirabile1. Dopo un 2025 che aveva alimentato speranze di un miglioramento stabile, i primi venti giorni del 2026 hanno segnato per quasi tutto il territorio lombardo un brusco ritorno ai periodi peggiori per l’inquinamento atmosferico.

Se città come Mantova, Milano e Brescia hanno già collezionato ben tredici giorni di superamento della soglia critica di 50 microgrammi/mc di polveri sottili su venti totali, il Varesotto mostra una resilienza differente di fronte all’assedio delle PM10

I dati elaborati da Legambiente su base ARPA Lombardia aggiornati al 20 gennaio dipingono infatti un quadro rassicurante per il nostro capoluogo. Varese, insieme a Lecco, rappresenta l’unica realtà tra i capoluoghi lombardi in cui la concentrazione media di PM10 è rimasta costantemente al di sotto del valore limite annuale di 40 microgrammi/mc stabilito dalla normativa vigente. Nello specifico, la città giardino ha registrato una media di 34 microgrammi/mc, posizionandosi all’ultimo posto della classifica regionale per inquinamento, un dato che stride fortemente con i 55 microgrammi/mc rilevati a Monza o i 54 microgrammi/mc di Mantova. Anche il numero di giornate “fuorilegge” conferma questo trend: a Varese sono stati soltanto due i giorni di superamento della soglia critica, contro la dozzina abbondante registrata altrove.

Questa differenza marcata non è casuale ma figlia di una combinazione di fattori geografici e produttivi. Mentre la “Bassa” lombarda continua a essere zavorrata dalle emissioni degli allevamenti intensivi, che liberano nell’aria grandi quantità di ammoniaca, precursore fondamentale del particolato invernale, il territorio varesino risente meno di questo specifico problema che affligge aree come il Cremonese e il Mantovano. Tuttavia, la scarsa circolazione atmosferica di queste settimane non ha graziato del tutto le zone prealpine, tanto che Sondrio ha registrato livelli medi di inquinanti preoccupanti, simili a quelli milanesi, rendendo ancora più evidente il valore del dato varesino in questo contesto di generale emergenza regionale.

Nonostante i risultati incoraggianti per il nostro territorio, Legambiente invita a non abbassare la guardia. La nuova direttiva europea impone infatti di raggiungere entro il 2030 un livello di 20 microgrammi/mc, un traguardo dal quale anche Varese è ancora distante. “Finché non agiremo in modo definitivo sulle fonti degli inquinanti, una qualità accettabile dell’aria che respiriamo sarà sempre la gentile concessione di una brezza più favorevole o di una annata più ricca di precipitazioni,” osserva Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. “I miglioramenti della qualità dell’aria ci sono, ma continuano ad essere troppo lenti in rapporto ai danni sanitari dell’inquinamento. Occorrono politiche più incisive che devono affrontare la riduzione del traffico motorizzato nelle città e sulle grandi arterie stradali, ma serve anche un sostegno deciso alla transizione elettrica sia nel settore automotive sia nella climatizzazione degli edifici, con il passaggio da stufe e caldaie alle molto più efficienti pompe di calore.”

Sulla scia di un decennio che ha visto comunque una riduzione delle emissioni da traffico grazie a motorizzazioni più pulite, la strada percorsa dal Varesotto indica che un cambiamento è possibile, ma la battaglia contro lo smog resta una priorità collettiva. La speranza è che questo primato di “città più pulita” non sia solo un episodio legato a una brezza favorevole, ma il punto di partenza per politiche ambientali ancora più coraggiose.