Armi e munizioni ritrovate in una grotta al Campo dei Fiori di Varese

Una busta di plastica piena di armi e munizioni. È quanto ha scoperto uno speleologo all’interno di una grotta nel Parco naturale del Campo dei Fiori. L’escursionista ha subito avvertito la Polizia di Stato di Varese, che è intervenuta per recuperare il materiale e indagare.

La busta, recuperata in un’area impervia, era danneggiata e piena d’acqua. All’interno c’erano un revolver a salve e una pistola semiautomatica con matricola abrasa, nonché un fucile mitragliatore e munizioni da guerra di vario tipo, il tutto in pessime condizioni di conservazione.

Il materiale è stato messo in sicurezza e sequestrato a carico di ignoti. Sono in corso le indagini per accertare la provenienza delle armi, per le quali è stata richiesta all’Autorità giudiziaria l’autorizzazione agli accertamenti balistici.