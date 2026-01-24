Armi e munizioni ritrovate in una grotta al Campo dei Fiori di Varese
A ritrovarle uno speleologo, che ha subito avvertito la Polizia. Sequestrati un fucile mitragliatore, una pistola con matricola abrasa e un revolver a salve
Una busta di plastica piena di armi e munizioni. È quanto ha scoperto uno speleologo all’interno di una grotta nel Parco naturale del Campo dei Fiori. L’escursionista ha subito avvertito la Polizia di Stato di Varese, che è intervenuta per recuperare il materiale e indagare.
La busta, recuperata in un’area impervia, era danneggiata e piena d’acqua. All’interno c’erano un revolver a salve e una pistola semiautomatica con matricola abrasa, nonché un fucile mitragliatore e munizioni da guerra di vario tipo, il tutto in pessime condizioni di conservazione.
Il materiale è stato messo in sicurezza e sequestrato a carico di ignoti. Sono in corso le indagini per accertare la provenienza delle armi, per le quali è stata richiesta all’Autorità giudiziaria l’autorizzazione agli accertamenti balistici.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.