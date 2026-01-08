Arrestato a Varese in caserma dai carabinieri per la diretta su TikTok
L’uomo nega di aver mai pubblicato nulla di quanto registrato al comando provinciale dell’Arma mentre era in attesa. Rimesso in libertà, dovrà “firmare“ tre giorni la settimana
L’attesa per sbrigare una pratica, quindi l’idea di mettersi a filmare quanto stava accadendo all’interno della caserma dei carabinieri e – a detta dei militari – di postare il video sui social, in particolare su TikTok. Ma quando il personale dell’Arma gli ha fatto notare che quell’atteggiamento non era corretto, è nato un battibecco, degenerato in un’aggressione non solo verbale nei confronti dei carabinieri, tanto che i pubblici ufficiali hanno fatto scattare l’arresto.
È successo ieri, mercoledì, nella caserma di via Saffi a Varese. Protagonista un uomo di 52 anni, passato in poche ore dalla sala d’attesa dei carabinieri alla camera di sicurezza della stessa struttura militare, dove è stato rinchiuso fino all’udienza di convalida della misura coercitiva, appunto l’arresto.
La convalida è avvenuta giovedì davanti al giudice monocratico di Varese, che ha rimesso in libertà l’imputato sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana. L’uomo è difeso dall’avvocato Elisabetta Bertani, che ha chiesto termini a difesa – opzione procedurale che consente al legale di predisporre la strategia difensiva nei tempi previsti dalla legge – motivo per cui l’udienza è stata rinviata al prossimo 22 gennaio.
Nel corso dell’udienza, oltre a rispondere ad alcune domande del giudice, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, «sebbene abbia negato di aver pubblicato alcunché sui social e, anzi, di aver cancellato il contenuto della registrazione».
