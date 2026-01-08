Arrestato a Varese in caserma dai carabinieri per la diretta su TikTok

L’attesa per sbrigare una pratica, quindi l’idea di mettersi a filmare quanto stava accadendo all’interno della caserma dei carabinieri e – a detta dei militari – di postare il video sui social, in particolare su TikTok. Ma quando il personale dell’Arma gli ha fatto notare che quell’atteggiamento non era corretto, è nato un battibecco, degenerato in un’aggressione non solo verbale nei confronti dei carabinieri, tanto che i pubblici ufficiali hanno fatto scattare l’arresto.

È successo ieri, mercoledì, nella caserma di via Saffi a Varese. Protagonista un uomo di 52 anni, passato in poche ore dalla sala d’attesa dei carabinieri alla camera di sicurezza della stessa struttura militare, dove è stato rinchiuso fino all’udienza di convalida della misura coercitiva, appunto l’arresto.

La convalida è avvenuta giovedì davanti al giudice monocratico di Varese, che ha rimesso in libertà l’imputato sottoponendolo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre volte alla settimana. L’uomo è difeso dall’avvocato Elisabetta Bertani, che ha chiesto termini a difesa – opzione procedurale che consente al legale di predisporre la strategia difensiva nei tempi previsti dalla legge – motivo per cui l’udienza è stata rinviata al prossimo 22 gennaio.

Nel corso dell’udienza, oltre a rispondere ad alcune domande del giudice, l’imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, «sebbene abbia negato di aver pubblicato alcunché sui social e, anzi, di aver cancellato il contenuto della registrazione».