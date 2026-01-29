Arrestato il padre di uno dei minori coinvolti nel violento pestaggio di Cittiglio

Ci sono sviluppi nelle indagini legate al pestaggio di due minori finiti all’ospedale con gravi ferite nel pomeriggio di sabato: a finire in manette un 46enne con precedenti accusato di aver fatto parte della “missione punitiva” insieme al figlio contro un altro gruppo di ragazzi. Nel tardo pomeriggio di sabato 24 gennaio, alcuni gravi episodi di violenza giovanile hanno interessato l’area della stazione ferroviaria di Cittiglio e del non lontano cementificio “Colacem”, con il coinvolgimento iniziale di diversi minorenni e, in un secondo tempo, anche di un 46 enne della Valcuvia, già condannato in passato per altre vicende per le quali era già stato sottoposto al regime di “affidamento in prova ai servizi sociali”.

I carabinieri, come aveva riportato Varesenews il giorno dopo i fatti, in due distinti momenti erano intervenuti per la segnalazione di un grande numero di ragazzi – una quarantina –, che erano saliti in treno a Cocquio Trevisago per raggiungere Cittiglio e Laveno. Dopo un primo intervento di identificazione di alcuni dei ragazzi, il pomeriggio era svoltato nella violenza con due distinte aggressioni, legate probabilmente alla rivalità fra gruppi giovanili della zona. Nello specifico, a partire dalle 18.00 circa, i militari della Stazione di Laveno Mombello sono prima intervenuti per l’aggressione di un 16 enne ad opera di un gruppo di coetanei e poi, a breve distanza dal luogo della prima aggressione, per un secondo, ben più violento, ai danni di un 15 enne da parte di un coetaneo che ha coinvolto il padre, il 46enne, intervenuto per “dare una lezione” ad alcuni membri del gruppetto antagonista.

Nella circostanza più grave, l’uomo ha costretto la vittima a subire il pestaggio da parte del figlio, il quale ha colpito ripetutamente il 15 enne con una spranga di metallo improvvisata, cioè un tubo di raccordo a vite in acciaio lungo quasi 60 cm, causandogli una frattura all’avambraccio sinistro e un trauma cranico con lesioni complessive giudicate guaribili in 30 giorni. I carabinieri, intervenuti in più momenti e luoghi diversi nell’ambito della complessa dinamica, sono ben presto riusciti ad identificare la maggior parte degli autori delle due aggressioni ed a effettuare una prima ricostruzione dei fatti.

L’esito è stato comunicato alla Procura della Repubblica di Varese e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, cui spetterà, come sempre, valutare le responsabilità penali di tutti i soggetti individuati.

Nelle more del procedimento penale specifico, l’operato dell’uomo, di inaudita gravità, è stato immediatamente comunicato all’Ufficio di Sorveglianza di Varese che ha disposto la sospensione provvisoria della misura alternativa al carcere a carico del 46 enne. L’uomo risultava sottoposto all’affidamento in prova al servizio sociale, disposto il 26 novembre 2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Milano per l’espiazione della pena di quasi 3 anni di reclusione, emessa l’11 aprile del 2024 dal Tribunale di Novara. Nell’occasione i reati erano stati di ricettazione, omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, insolvenza fraudolenta e truffa; fatti commessi dal 2001 al 2015.

Il 46 enne, nella serata di lunedì 26 gennaio, è stato così raggiunto dai militari presso la propria abitazione di Brenta e tradotto presso la Casa Circondariale di Varese a disposizione dell’autorità giudiziaria. Resta da chiarire in che modo l’adulto avrebbe costretto la vittima minore a subire un pestaggio da parte del figlio: su questo vi sono accertamenti in corso. Non è da escludersi l’impiego, a scopo intimidatorio, di un’arma da fuoco.