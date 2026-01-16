Arriva il “Presidio culturale antifascista” a Busto Arsizio con gli autori di People
L’evento di sabato 17 gennaio è promosso da People insieme ad ANPI Busto Arsizio, Il Quadrifoglio e Quarto Stato, con l’obiettivo di costruire cultura democratica e partecipata
Un pomeriggio di dialogo, libri e memoria attiva: mercoledì 17 gennaio, a partire dalle ore 15, la sede di Casa People in via Einaudi 3 a Busto Arsizio ospita un “presidio culturale antifascista”. L’iniziativa, aperta al pubblico, è promossa dalla casa editrice People in collaborazione con ANPI Busto Arsizio, l’associazione culturale Il Quadrifoglio e Quarto Stato – Casa del Popolo.
Dialoghi sull’antifascismo di oggi
Cuore dell’evento sarà, a partire dalle ore 16.30, un incontro dal titolo “Antifascismo oggi”, un confronto a più voci con gli autori e l’editore di People, impegnati da tempo sul fronte della divulgazione e dell’analisi critica dell’attualità politica.
Parteciperanno: Enzo Laforgia, autore del libro Quando il fascismo dettava la dieta, che racconta l’influenza del regime anche sulle abitudini alimentari degli italiani; Jacopo Di Miceli, autore di più volumi tra cui L’ideologia della paura, Manuale per fabbricare una teoria del complotto e Vedete fascisti da tutte le parti, che esplorano la cultura politica e le narrazioni contemporanee e Stefano Catone, editore di People e autore di opere come Dizionario Antifa, 1943, La bestia di Bolzano e Zambo, che ripercorrono episodi e figure chiave della resistenza e dell’antifascismo.
Un luogo di cultura aperto al territorio
Casa People aprirà le sue porte dalle 15: un’occasione per conoscere da vicino la sede della casa editrice e per incontrare le realtà locali che ogni giorno portano avanti iniziative culturali e sociali sul territorio. Per aderire all’iniziativa è possibile scrivere a info@peoplepub.it.
