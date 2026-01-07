“Arte in vetta”, a Varese una mostra tra montagna, sport e cambiamenti climatici

Si intitola “Arte in vetta. Emozioni tra neve e futuro” la mostra d’arte che sarà ospitata a Varese, nella Sala Veratti di via Veratti 20, dal 10 al 25 gennaio 2026. L’evento è ideato e curato da Fabrizia Buzio Negri ed è organizzato con il patrocinio del Comune di Varese e della Provincia di Varese, in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

La mostra propone un percorso di immaginazioni artistiche legate alla montagna, intesa come spazio di bellezza, di sport e come ambiente naturale attraversato dai cambiamenti climatici. Un tema che viene affrontato attraverso linguaggi visivi differenti, con opere che mettono in relazione natura, uomo e futuro.

All’interno del percorso espositivo è prevista anche un’installazione del gruppo Contemporary Work, coordinato da Carlo Pezzana, dal titolo “La montagna, ricchezza di tutti, nella biodiversità”, che approfondisce il valore ambientale e collettivo dell’ambiente montano.

Il vernissage è in programma sabato 10 gennaio alle ore 16.30 e sarà accompagnato da una conferenza tematica dal titolo “Una storia di uomini e cani al Grande Nord: Elio Rimoldi e la spedizione in Groenlandia”, dedicata al racconto di un’esperienza di esplorazione nei territori artici.

Espongono gli artisti dell’associazione Contemporary Arte&Ambiente APS: Lorella Bottegal, Fabrizia Buzio Negri, Pierangela Cattini, Manuela Chinetti, Gladys Colmenares, Marina Comerio, Irene Das Neves, Fabio Di Giacomo, Laura Fasano, Silvana Gadda, Elda Francesca Genghini, Martina Goetze Vinci, GuerraepaolO, Antonella Lelli, Eliana Minoli, Eleonora Monti, Sonia Naccache, Carlo Pezzana, Elisabetta Pieroni, Gianluca Piotti, Viviana Poli, Elio Rimoldi, Andrea Santini Ersa, Donatella Stolz, Attilio Guido Vanoli e Roberto Villa.

La mostra sarà visitabile con ingresso libero nei seguenti orari: venerdì dalle 15 alle 17, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17. In esposizione sarà disponibile anche il catalogo della mostra.

Per informazioni: tel. 335 5443223 – www.contemporaryarteambiente.com