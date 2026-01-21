Varese News

Ats Insubria premia gli studenti del Facchinetti di Castellanza: ambasciatori di inclusione con il progetto “Speak-I”

Il sistema Speak‑I consente a uno studente con disabilità di comunicare in autonomia grazie a tecnologia personalizzata sviluppata dagli stessi studenti

premio ats insubria

Un riconoscimento simbolico ma denso di significato è stato consegnato da ATS Insubria agli studenti e ai docenti dell’ISIS “C. Facchinetti” di Castellanza per il progetto “Speak‑I”, tecnologia sviluppata per favorire l’autonomia comunicativa di uno studente con disabilità motorie e verbali. Gli studenti hanno realizzato un sistema basato su intelligenza artificiale e text‑to‑speech, in grado di trasformare movimenti in parole e suoni.

Durante la cerimonia, la delegazione di ATS – con il direttore generale Salvatore Gioia – ha consegnato i “pin” simbolici di ambasciatori di inclusione, elogiando il valore educativo e umano dell’iniziativa. Presenti anche rappresentanti delle istituzioni regionali e scolastiche, che hanno espresso apprezzamento per un progetto che coniuga tecnologia e sensibilità.

Pubblicato il 21 Gennaio 2026
