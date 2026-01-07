Auto d’epoca e cuori solidali: la Befana porta aiuti al Pane di Sant’Antonio di Varese

Per il quinto anno consecutivo la Befana Solidale ASI ha aiutato un’associazione di volontariato della Città giardino grazie al Club Varese Auto Moto Storiche con la collaborazione del Lions Club Insubria Golf. L’iniziativa ha mobilitato gli oltre 1500 soci collezionisti di auto e moto storiche che hanno donato cibi, denaro, abiti invernali e coperte, trasformando i veicoli storici in messaggeri di speranza ed aiuto solidale per le famiglie varesine più bisognose.

A beneficiare è l’Associazione Pane di Sant’Antonio, legata a Caritas, realtà di volontariato sorta nel 1920 con sede in via Crispi a Varese. Qui i volontari, guidati ieri dal capogruppo Eugenio Pariani, hanno ricevuto buoni acquisto per la spesa nei market del territorio e cibi non deperibili per la mensa solidale. Ma anche beni di conforto, abiti invernali, scarpe, giacconi e coperte per l’Armadio di Sant’Antonio. Tutto ciò destinato a chi sta attraversando un periodo difficile della propria vita

I vertici del club Vams, rappresentati ieri da Angelo De Giorgi, Enrico Brugnoni e Mauro Lozza, e del Lions Club Insubria Golf guidati da Giorgio Pelizza, Giovanni Timossi e Simone Malnati, hanno consegnato ai volontari il contributo per alleviare i bisogni di oltre 250 persone che ogni giorno si recano nella mensa solidale e nel centro d’accoglienza varesina. Ha partecipato alla consegna dei doni, elogiando l’opera del club Vams, anche il sindaco di Varese Davide Galimberti.

“Anche a Varese cresce il bisogno di aiuto verso le persone svantaggiate e con problemi di lavoro – ha commentato ieri Eugenio Pariani del Pane di Sant’Antonio onlus -. Da anni il club Vams ci sostiene sia per l’Epifania sia ogni domenica di fine mese quando in Piazza Repubblica si svolge il raduno dei veicoli storici con il patrocinio del Comune. Vorremmo che qualcuno dei soci del club ed amici che conoscono possa unirsi ai nostri volontari nel supporto dei servizi, dalla mensa solidale all’armadio dove i bisognosi di Varese e dintorni ricevono abiti e farmaci, visite mediche ed infermeria”.

“Da quando don Marco Casale ci ha aperto la porta per la prima volta – ha aggiunto Angelo De Giorgi – ci siamo resi conto di come questa associazione di Varese operi in modo esemplare ed abbia necessità di un supporto costante che noi stiamo fornendo con gioia. Trasmetteremo ai nostri soci l’invito a far parte del gruppo di volontariato”.