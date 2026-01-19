Varese News

Gallarate/Malpensa

Auto in fiamme nel parcheggio operatori dell’aeroporto di Malpensa

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 14 all'accesso dei parcheggi per i lavoratori dello scalo

incendio malpensa

I vigili del fuoco sono intervenuti, poco dopo le 14, per un incendio ad un’autoveicolo in un parcheggio dell’aeroporto di Milano Malpensa.

I pompieri sono intervenuti con un’autopompa (prima quella del Terminal 1, poi rilevata dalla squadra arrivata dal distaccamento di Somma) e hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme. L’incendio era comunque segnalato da una colonna di fumo che ha attratto l’attenzione di viaggiatori e personale aeroportuale.

L’incendio si è sviluppato all’accesso dei parcheggi per i dipendenti di Malpensa Terminal 1, in zona torre di controllo.

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
