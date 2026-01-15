Bagni ancora inagibili nella sede distaccata del Verri di Busto: gli studenti chiedono un intervento straordinario alla Provincia

I bagni della sede distaccata di Castellanza dell’IPC Verri di Busto Arsizio restano, a distanza di oltre un mese, in larga parte inagibili. Una situazione che continua a creare disagi quotidiani agli studenti ospitati nell’edificio del Facchinetti e che ha spinto i rappresentanti di istituto a tornare a chiedere un intervento risolutivo da parte della Provincia di Varese.

Abbiamo incontrato Samuele, insieme a Cristian e Federico che hanno accesso i riflettori avanti su problematiche che vanno avanti dalla fine di novembre, quando la scuola era stata chiusa per un guasto alle tubature e gli studenti avevano scioperato in massa: «Il guasto – ricorda Samuele – aveva comportato la chiusura dei servizi igienici al terzo e al quarto piano dell’edificio: i bagni che il Facchinetti ha messo a disposizione a noi studenti del Verri. A causa di questo guasto la scuola è rimasta chiusa per una settimana e noi studenti siamo stati trasferiti negli oratori per poter continuare le lezioni».

Nel frattempo è stato effettuato un intervento temporaneo da parte dei tecnici che ha permesso di riaprire le aule, con la messa in funzione di solo alcuni bagni. Anche le aspettative di un intervento più incisivo durante la pausa natalizia sono rimaste disattese: «Credevamo che durante le vacanze di Natale ci sarebbe stata una ristrutturazione completa, ma così non è stato. Diversi bagni sono ancora inagibili e viviamo in una situazione di incertezza continua: ad ogni ora possiamo scoprire che i servizi igienici del nostro piano sono chiusi, senza alternative. Chiediamo alla Provincia di Varese un intervento di straordinaria amministrazione che risolva definitivamente il problema». I ragazzi, sostenuti nella loro battaglia anche dalla preside Maria Cristina Cesarano, che tengono a ringraziare per i tanti progetti messi in atto, sono stati anche nella sede della Provincia di Varese per parlare con il viceprefetto gli addetti ai lavori: «Ci è stato detto che la situazione sarebbe cambiata entro una settimana ma la situazione non è stata risolta», dicono, amareggiati.

Gli studenti guardano anche al futuro, ma senza accettare ulteriori rinvii sui diritti fondamentali: «Ci è stato detto che è stato approvato un progetto di ampliamento del Verri nella sede principale, ma sappiamo bene che i tempi burocratici saranno lunghi. Nel frattempo pretendiamo che chi studia al Facchinetti possa usufruire di servizi igienici funzionanti». Migliore la situazione nella sede centrale del Facchinetti: «Qui sono stati fatti interventi e i bagni sono stati riparati: questo è molto positivo».