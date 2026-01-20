Belforte, l’ex Macello cambia volto: in corso la bonifica per la rinascita del quartiere
I lavori nell'area dismessa entrano nel vivo. Il progetto, finanziato con i fondi PNRR, punta a ricucire il rione con Biumo e il centro cittadino. Galimberti: «Un'area abbandonata per decenni torna alla città»
Prosegue a pieno ritmo l’intervento di risanamento nel cuore di Belforte. I lavori di bonifica dell’area dell’ex Macello segnano un passo decisivo nel piano di rigenerazione urbana che mira a cancellare uno dei segni di degrado più longevi della zona.
«Le opere di bonifica rientrano nel complessivo piano di riqualificazione di un’area posta al centro del quartiere, in connessione con Biumo e il centro cittadino – spiega il sindaco Davide Galimberti – l’obiettivo è riconsegnare ai residenti e alla città un’ampia area che, dopo decenni di abbandono, potrà finalmente tornare a essere vissuta e valorizzata».
Fondi europei per il rilancio
L’intervento è sostenuto dalle risorse europee nell’ambito del PNRR Next Generation Eu. Non si tratta di un’opera isolata, ma di un tassello fondamentale all’interno di una strategia più vasta che coinvolge contemporaneamente i quartieri di Belforte e Biumo, puntando a una ricucitura del tessuto urbano varesino.
Una nuova viabilità per la zona
Oltre al risanamento dell’ex Macello, il progetto è strettamente legato a una profonda revisione della mobilità locale. Il piano prevede infatti: la creazione di nuovi attraversamenti pedonali e ciclopedonali; la realizzazione di una nuova rotatoria per snellire il traffico; l’istituzione del doppio senso di marcia in via Tonale e via Carcano; l’eliminazione definitiva del semaforo, per rendere più fluido il passaggio tra i vari comparti del quartiere.
L’area, una volta bonificata e messa in sicurezza, si candida a diventare un nuovo polo strategico per i servizi e la socialità del rione, integrandosi perfettamente con le nuove infrastrutture ciclopedonali in fase di realizzazione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.