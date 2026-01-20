Belforte, l’ex Macello cambia volto: in corso la bonifica per la rinascita del quartiere

Prosegue a pieno ritmo l’intervento di risanamento nel cuore di Belforte. I lavori di bonifica dell’area dell’ex Macello segnano un passo decisivo nel piano di rigenerazione urbana che mira a cancellare uno dei segni di degrado più longevi della zona.

«Le opere di bonifica rientrano nel complessivo piano di riqualificazione di un’area posta al centro del quartiere, in connessione con Biumo e il centro cittadino – spiega il sindaco Davide Galimberti – l’obiettivo è riconsegnare ai residenti e alla città un’ampia area che, dopo decenni di abbandono, potrà finalmente tornare a essere vissuta e valorizzata».

Fondi europei per il rilancio

L’intervento è sostenuto dalle risorse europee nell’ambito del PNRR Next Generation Eu. Non si tratta di un’opera isolata, ma di un tassello fondamentale all’interno di una strategia più vasta che coinvolge contemporaneamente i quartieri di Belforte e Biumo, puntando a una ricucitura del tessuto urbano varesino.

Una nuova viabilità per la zona

Oltre al risanamento dell’ex Macello, il progetto è strettamente legato a una profonda revisione della mobilità locale. Il piano prevede infatti: la creazione di nuovi attraversamenti pedonali e ciclopedonali; la realizzazione di una nuova rotatoria per snellire il traffico; l’istituzione del doppio senso di marcia in via Tonale e via Carcano; l’eliminazione definitiva del semaforo, per rendere più fluido il passaggio tra i vari comparti del quartiere.

L’area, una volta bonificata e messa in sicurezza, si candida a diventare un nuovo polo strategico per i servizi e la socialità del rione, integrandosi perfettamente con le nuove infrastrutture ciclopedonali in fase di realizzazione.