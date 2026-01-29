Bertolaso: “Migliorano le condizioni dei ragazzi feriti a Crans Montana”

Migliorano le condizioni dei ragazzi feriti nell’incidente avvenuto a Crans-Montana e ricoverati in strutture sanitarie lombarde. Lo ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, facendo il punto sulla situazione clinica dei giovani attualmente sotto osservazione a margine dell’inaugurazione dell’Ospedale Olimpico al ‘Niguarda’ di Milano.

«Per quanto riguarda i ragazzi feriti a Crans-Montana – ha dichiarato Bertolaso – la situazione è in miglioramento . Tre giovani restano in condizioni critiche all’Ospedale Niguarda, insieme al ragazzo ricoverato in rianimazione al Policlinico, con prognosi ancora riservata. Tuttavia, i segnali clinici sono positivi e continuiamo a monitorare costantemente l’evoluzione, con l’auspicio di poter presto sciogliere la prognosi e dichiararli fuori pericolo».