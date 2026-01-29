Varese News

Salute

Bertolaso: “Migliorano le condizioni dei ragazzi feriti a Crans Montana”

Tre giovani restano in condizioni critiche all’Ospedale Niguarda, insieme al ragazzo ricoverato in rianimazione al Policlinico, con prognosi ancora riservata

guido bertolaso

Migliorano le condizioni dei ragazzi feriti nell’incidente avvenuto a Crans-Montana e ricoverati in strutture sanitarie lombarde. Lo ha comunicato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, facendo il punto sulla situazione clinica dei giovani attualmente sotto osservazione a margine dell’inaugurazione dell’Ospedale Olimpico al ‘Niguarda’ di Milano.

«Per quanto riguarda i ragazzi feriti a Crans-Montana – ha dichiarato Bertolaso – la situazione è in miglioramento . Tre giovani restano in condizioni critiche all’Ospedale Niguarda, insieme al ragazzo ricoverato in rianimazione al Policlinico, con prognosi ancora riservata. Tuttavia, i segnali clinici sono positivi e continuiamo a monitorare costantemente l’evoluzione, con l’auspicio di poter presto sciogliere la prognosi e dichiararli fuori pericolo».

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 29 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.