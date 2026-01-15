Biancaluna si racconta ai bambini al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio

Il progetto Tutti sull’Arca fa tappa al Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio nel pomeriggio di domenica 18 gennaio con Biancaluna. Lo spettacolo originale della Compagnia Roggero di Angera andrà in scena alle ore 16 e porterà sul palco attori – Gabriella Roggero e Metello Faganelli – assieme a splendidi burattini, marionette e pupazzi realizzati a mano .

La storiaè liberamente ispirata a una fiaba popolare siciliana e racconta di una principessa capricciosa e viziata, Biancaluna, e di Arturo, un simpatico topo che vive nella sua baracca fatta di pentole e vecchi rottami. Biancaluna è determinata sposarsi ma è ostacolata dal padre, il Re, che vede questa sua decisione come un ennesimo capriccio. A complicare il tutto ci si mette il Diavolo, perfido e malvagio, pronto a seminare odio in famiglia. Biancaluna quindi si sposerà, ma chi sarà il fortunato marito?

Biancaluna è uno spettacolo adatto ad adulti e bambini e che unisce innovazione e tradizione. L’uso di diverse tecniche di animazione (pupazzi, burattini “a guanto” e marionette “bunraku”) arricchisce la narrazione e ne aumenta la forza evocativa tipica delle fiabe antiche, riferimento indispensabile per la crescita di ciascuno.

La rassegna Tutti sull’Arca è un progetto della compagnie L’Arca di Noe – capofila – Roggero, Oblò Teatro e Teatro San Giovanni Bosco.

Biglietto posto unico a 8 euro.