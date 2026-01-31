Biglietti olimpici “saltati”, le precisazioni dell’IC Galilei di Tradate
La dirigente scolastica rettifica la vicenda che ieri era stata segnalata da un genitore dopo l'invio di una circolare della scuola
In merito alla notizia pubblicata ieri sulla mancata assegnazione dei biglietti olimpici alla classe 3E dell’Istituto comprensivo Galilei di Tradate, la dirigente scolastica Raffaella Ferrari ci ha inviato una precisazione.
«Lo scorso anno scolastico tutte le classi della secondaria di I°grado dell’Istituto hanno partecipato ad un progetto denominato “Walking the Games” organizzato dalla Fondazione Milano Cortina, una camminata virtuale seguendo la fiamma olimpica da Pechino a Milano. Detto progetto non ha nulla a che vedere con l’assegnazione dei biglietti per gli eventi olimpici. Ad inizio anno scolastico 25/26, vista la possibilità di ottenere biglietti per le scuole, l’Istituto decide di farne richiesta. Con una prima assegnazione , considerato che la classe 3E risultava vincitrice del premio “Walking the Games” e visto che non sarebbe stato possibile portare tutte le classi, la scuola decideva di premiare l’impegno dei ragazzi portandoli a vedere un evento olimpico.
In data 8 gennaio 2026 il nostro Istituto risulta assegnatario di 28 biglietti per una partita di turno preliminare di hockey femminile ed in una successiva nota non risulta più assegnatario.
Al di là delle motivazioni di tale scelta, le doverose precisazioni da riportare sono: la sottoscritta, dirigente scolastico dell’IC Galilei di Tradate, non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione o informazione, in merito, ad alcun giornale, pertanto neanche al vostro, nè tantomeno siamo a conoscenza di chi possa aver fornito tali false informazioni. Il progetto “Walking The games “ svoltosi nel precedente anno scolastico e la richiesta dei biglietti non hanno, assolutamente, nessuna correlazione».
