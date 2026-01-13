Varese News

Binario 21: Educare alla Memoria per costruire il futuro

Gli studenti della scuola secondaria Moro in visita al Memoriale della Shoah con ANPI Solbiate Olona

Generico 12 Jan 2026

Una giornata di riflessione e consapevolezza per gli studenti delle prime classi della Scuola Secondaria Moro di Solbiate Olona, accompagnati dall’ANPI locale in visita al Memoriale della Shoah – Binario 21, uno dei luoghi simbolo della deportazione durante il nazifascismo.

Il Memoriale sorge sotto la Stazione Centrale di Milano, nel punto da cui partivano i treni merci che trasportavano ebrei, oppositori politici e civili verso i campi di sterminio nazisti. Un luogo di silenzio e di memoria, capace di raccontare con forza una delle pagine più tragiche della storia del Novecento.

Durante la visita, i ragazzi hanno potuto comprendere il valore della Memoria come strumento fondamentale per riconoscere e contrastare ogni forma di odio, discriminazione e violenza. Particolarmente significativo il monito rappresentato dalla parola “INDIFFERENZA”, che campeggia all’ingresso del Memoriale: un richiamo potente alle responsabilità individuali e collettive di fronte alle ingiustizie.

«Mantenere viva la Memoria – sottolinea ANPI Solbiate Olona – è un impegno civile e morale, soprattutto verso le giovani generazioni, affinché tragedie simili non si ripetano mai più». Un messaggio attuale e necessario, che passa anche attraverso esperienze educative come questa, capaci di lasciare un segno profondo nei cittadini di domani.

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
TAG ARTICOLO

