Binario 21: Educare alla Memoria per costruire il futuro

Una giornata di riflessione e consapevolezza per gli studenti delle prime classi della Scuola Secondaria Moro di Solbiate Olona, accompagnati dall’ANPI locale in visita al Memoriale della Shoah – Binario 21, uno dei luoghi simbolo della deportazione durante il nazifascismo.

Il Memoriale sorge sotto la Stazione Centrale di Milano, nel punto da cui partivano i treni merci che trasportavano ebrei, oppositori politici e civili verso i campi di sterminio nazisti. Un luogo di silenzio e di memoria, capace di raccontare con forza una delle pagine più tragiche della storia del Novecento.

Durante la visita, i ragazzi hanno potuto comprendere il valore della Memoria come strumento fondamentale per riconoscere e contrastare ogni forma di odio, discriminazione e violenza. Particolarmente significativo il monito rappresentato dalla parola “INDIFFERENZA”, che campeggia all’ingresso del Memoriale: un richiamo potente alle responsabilità individuali e collettive di fronte alle ingiustizie.

«Mantenere viva la Memoria – sottolinea ANPI Solbiate Olona – è un impegno civile e morale, soprattutto verso le giovani generazioni, affinché tragedie simili non si ripetano mai più». Un messaggio attuale e necessario, che passa anche attraverso esperienze educative come questa, capaci di lasciare un segno profondo nei cittadini di domani.