Birra&Brace apre a Tradate e avvia le selezioni per il nuovo locale

Birra&Brace inaugurerà il suo nuovo ristorante a Tradate mercoledì 28 gennaio 2026, all’interno del Centradate. Si tratta dell’ottava apertura del brand in Lombardia, un passo che conferma la crescita della catena nel settore del family casual dining e il suo arrivo anche nel Varesotto con un format pensato per famiglie, gruppi e momenti di convivialità.

In vista dell’apertura, l’azienda è impegnata sia nell’organizzazione della serata inaugurale aperta al pubblico, sia nella selezione del personale di sala che andrà a comporre il team del nuovo locale.

Il programma dell’inaugurazione

La giornata del 28 gennaio sarà dedicata alla festa di apertura.

Dalle 18.00 alle 20.00 è previsto un assaggio gratuito di pinsa e birra, con ingresso libero per tutti. La serata sarà animata da musica e DJ set con DJ La Fed, momenti di intrattenimento e la presenza delle mascotte, con attività pensate anche per i più piccoli.

A partire dalle 20.00, il ristorante aprirà ufficialmente il servizio serale, permettendo agli ospiti di fermarsi a cena e scoprire l’intera proposta gastronomica del locale.

Un format pensato per le famiglie

Il nuovo Birra&Brace di Tradate offrirà un ambiente accogliente e informale, con un menu che spazia dalla griglieria alla pinsa, dagli hamburger alle birre artigianali. Particolare attenzione è riservata alle famiglie, grazie a spazi dedicati ai bambini e a un’esperienza pensata per essere condivisa.

Selezioni aperte per il nuovo team

Parallelamente all’apertura, Birra&Brace è alla ricerca di camerieri/e e chef de rang da inserire nel locale di Tradate. La selezione è rivolta a persone motivate, orientate al cliente e predisposte al lavoro di squadra. L’esperienza nel ruolo rappresenta un valore aggiunto, ma saranno valutate anche candidature alla prima esperienza, purché accompagnate da entusiasmo e voglia di crescere.

Recruiting day

Un recruiting day dedicato si terrà lunedì 19 gennaio. È possibile candidarsi inviando il proprio curriculum vitae all’indirizzo hr@birraebrace.it e/o presentarsi direttamente dalle 10.00 alle 15.30, presso Villa Valentina, in via Donizzetti 17, Tradate.

L’apertura di Tradate rappresenta una nuova opportunità per il territorio e un’ulteriore tappa nella strategia di sviluppo di Birra&Brace, che continua a investire su persone, qualità e esperienza.