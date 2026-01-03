Bolzoni: “Dobbiamo essere più cinici, mi aspetto di più dai giocatori offensivi”
L'allenatore e il difensore della Pro Patria commentano la sconfitta con la Pro Vercelli: "Partita equilibrata, abbiamo concesso poco e anche noi abbiamo avuto occasioni importanti"
Francesco Bolzoni 1: «Sul gol sicuramente potevamo fare meglio, è un gol evitabile. Quando siamo vicini all’area dobbiamo essere più concreti e più cinici. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione, in una è stato bravo il loro portiere e poi c’è stata anche un po’ di sfortuna sulla traversa. Abbiamo avuto tanti calci piazzati a favore, come già nell’ultima partita, e vanno sfruttati meglio: è quello che vogliamo noi, io e il mio staff».
Francesco Bolzoni 2: «Sicuramente c’è stato qualcosa in più. Bisognerà vedere le statistiche, ma subiamo meno e questo è un passo avanti. Anche chi è rientrato da poco ha lavorato bene: i tre dietro sono stati bravi, così come i due in mezzo. Mi aspetto invece qualcosa in più dai giocatori offensivi, ma lavoreremo anche su quello».
Alberto Masi (difensore Pro Patria): «L’unica nota positiva di oggi è il mio rientro: in questo mese ho lavorato tanto per tornare a disposizione e mi sono sentito bene. Abbiamo preso un gol evitabilissimo, con anche una componente di sfortuna per i tre rimpalli, ma in questo momento dobbiamo limare tutto perché non abbiamo margine di errore. La partita è stata equilibrata, abbiamo concesso poco e anche noi abbiamo avuto occasioni importanti. Io cerco di essere positivo, è quello che trasmetto ai miei compagni: ci crediamo e vogliamo ripartire, anche se un risultato positivo ci darebbe sicuramente più autostima».
