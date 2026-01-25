Bolzoni rammaricato dopo la sconfitta di Novara: “Bisogna migliorare, altrimenti diventa dura”

Francesco Bolzoni (allenatore Pro Patria): «La reazione c’è stata, sicuramente più evidente rispetto alla gara con la Giana. Probabilmente il cambio di modulo ha dato un po’ più di certezze ad alcuni ragazzi. Il problema, però, è che continuiamo ad avere una reazione solo dopo aver preso gol, e questo è un limite ricorrente. Bisogna cambiare, altrimenti diventa dura: in questo momento non abbiamo la forza di andare sotto tutte le volte».

Bolzoni 2: «Ne abbiamo parlato durante la settimana e, infatti, rispetto alla scorsa partita le reazioni ci sono state da parte di quasi tutti i ragazzi. Su questo dobbiamo continuare a lavorare, perché poi tutto passa sempre dal lavoro settimanale. Da subito cercheremo di iniziare a preparare la partita di Vicenza, che sarà difficile, ma il calcio è fatto anche di sorprese. Magari possiamo toglierci una soddisfazione che nessuno si aspetta».

Bolzoni 3: «Per quanto riguarda i singoli, Jacopo Desogus secondo me ormai è dentro la squadra, dentro i meccanismi, e sta dimostrando di avere anche temperamento, oltre a essere bravo con la palla. Anche Tunjov ha fatto una bella partita e siamo contenti, così come Pogliano, che ci sta dando una mano. Dobbiamo continuare a lavorare: entrando sempre di più nei meccanismi, questi ragazzi faranno sicuramente sempre meglio».