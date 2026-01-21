“Bosco”, il podcast che porta dentro il lato in ombra della provincia

Il titolo è – quantomai – sintetico: “Bosco” è un podcast che racconta la provincia a cavallo tra anni Novanta e Duemila, ma in realtà anche un orizzonte umano più ampio.

“Bosco-Cronache all’ombra della provincia” viene pubblicato postumo: è stato ideato, scritto e narrato da Fabrizio “Trivell” Trivellato, scomparso nel 2024. È una storia ambientata nel Varesotto, agli inizi degli anni Duemila. Le vicende narrate si basano sui fatti di cronaca di quel periodo, quando, le sponde del Ticino e i paesi che vi si affacciano sono improvvisamente rimbalzati sulla stampa nazionale per efferati episodi delittuosi.

Sono i delitti delle “Bestie di Satana”, una vicenda narrata spesso per i presunti aspetti esoterici, che altre voci invece tendono a ridimensionare.

“Bosco” però fa altro: “partendo dalla cronaca di quegli anni, si porta alla luce uno scorcio di vita di provincia, si racconta della fragilità umana, di ragazzi nati e cresciuti in questi luoghi. La narrazione è profonda, ipnotica, immersiva. Mentre si ascolta, sembra di sfogliare un album di fotografie di quegli anni. Un podcast particolare che, episodio dopo episodio, coinvolge, emoziona e sorprende”.

La presentazione al Circolo Quarto Stato

Il podcast “Bosco” viene presentato sabato 24 gennaio 2026 al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, alle 21. È un lavoro collettivo, che parte dalle registrazioni di Fabrizio “Trivell” Trivellato e ha coinvolto molte persone.

Le musiche sono state curate da Giorgio Delodovici; regolazione voci di Davide Felletti. Grafiche di Federica Vismara. Riccardo Colombo edit. Caterina Colombo per la parte social. Francesco Fontana, Diana Trivellato e Irene Fontana al coordinamento.

Emanuele Cocolo, Riccardo Colombo e Federico Digilio suoneranno nelle performance durante la serata di presentazione, insieme a Davide Felletti e Giorgio Delodovici.