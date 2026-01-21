“Bosco”, il podcast che porta dentro il lato in ombra della provincia
Scritto da Fabrizio Trivellato, pubblicato postumo, il podcast parte dalle cronache delle “Bestie di Satana” ma va oltre, per aprire uno sguardo sul mondo che faceva da sfondo e sulla fragilità umana. Sabato la presentazione al Quarto Stato di Cardano
Il titolo è – quantomai – sintetico: “Bosco” è un podcast che racconta la provincia a cavallo tra anni Novanta e Duemila, ma in realtà anche un orizzonte umano più ampio.
“Bosco-Cronache all’ombra della provincia” viene pubblicato postumo: è stato ideato, scritto e narrato da Fabrizio “Trivell” Trivellato, scomparso nel 2024. È una storia ambientata nel Varesotto, agli inizi degli anni Duemila. Le vicende narrate si basano sui fatti di cronaca di quel periodo, quando, le sponde del Ticino e i paesi che vi si affacciano sono improvvisamente rimbalzati sulla stampa nazionale per efferati episodi delittuosi.
Sono i delitti delle “Bestie di Satana”, una vicenda narrata spesso per i presunti aspetti esoterici, che altre voci invece tendono a ridimensionare.
“Bosco” però fa altro: “partendo dalla cronaca di quegli anni, si porta alla luce uno scorcio di vita di provincia, si racconta della fragilità umana, di ragazzi nati e cresciuti in questi luoghi. La narrazione è profonda, ipnotica, immersiva. Mentre si ascolta, sembra di sfogliare un album di fotografie di quegli anni. Un podcast particolare che, episodio dopo episodio, coinvolge, emoziona e sorprende”.
La presentazione al Circolo Quarto Stato
Il podcast “Bosco” viene presentato sabato 24 gennaio 2026 al Circolo Quarto Stato di Cardano al Campo, alle 21. È un lavoro collettivo, che parte dalle registrazioni di Fabrizio “Trivell” Trivellato e ha coinvolto molte persone.
Le musiche sono state curate da Giorgio Delodovici; regolazione voci di Davide Felletti. Grafiche di Federica Vismara. Riccardo Colombo edit. Caterina Colombo per la parte social. Francesco Fontana, Diana Trivellato e Irene Fontana al coordinamento.
Emanuele Cocolo, Riccardo Colombo e Federico Digilio suoneranno nelle performance durante la serata di presentazione, insieme a Davide Felletti e Giorgio Delodovici.
