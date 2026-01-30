Brain Health for Travellers: all’aeroporto di Malpensa una mostra dedicata al benessere del cervello

All’aeroporto di Malpensa il viaggio comincia dal benessere del cervello. Dal 2 al 6 febbraio 2026 il Terminal 1 (ingresso partenze 17, area espositiva al primo piano) ospita “Brain Health for Travellers”, una mostra‐evento dedicata alla promozione della salute del cervello promossa da ASST Valle Olona e SIN Lombardia, in concomitanza con l’imminente avvio dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina.

Perché la salute del cervello riguarda tutti

Le patologie del sistema nervoso – dall’ictus alla malattia di Alzheimer – rappresentano oggi una delle principali cause di disabilità e impatto complessivo di malattia a livello globale: si stima che circa 3,4 miliardi di persone nel mondo convivano con una condizione neurologica. In questo scenario la prevenzione primaria, fondata sulla conoscenza e sul controllo dei fattori di rischio, è uno strumento decisivo per ridurre il peso di queste patologie e promuovere il benessere cerebrale lungo tutto l’arco della vita.

L’iniziativa “Brain Health for Travellers” nasce proprio con tre obiettivi chiave: aumentare la consapevolezza della popolazione sui fattori di rischio, incoraggiare stili di vita favorevoli alla salute del cervello e diffondere una cultura della prevenzione in ambito neurologico.

La scelta di Malpensa e delle giornate immediatamente precedenti alle Olimpiadi sfrutta la forte visibilità mediatica dell’evento sportivo per raggiungere un pubblico ampio e multiculturale, fatto di viaggiatori in transito da tutto il mondo.

Cosa troveranno i viaggiatori a Malpensa

Il percorso di “Brain Health for Travellers” si articola in due elementi principali:

con poster dedicati al Decalogo per la salute del cervello, le dieci raccomandazioni elaborate dalla Società Italiana di Neurologia per ridurre il rischio di malattie neurologiche attraverso attività fisica regolare, alimentazione sana, sonno adeguato, stimolazione cognitiva, gestione dello stress, vita sociale attiva, prevenzione dei traumi cranici, controllo dei fattori cardiovascolari, cura della vista e dell’udito, tutela della salute mentale; un punto informativo curato dagli specialisti neuropsicologi di ASST Valle Olona, presenti nell’area espositiva nella giornata del 2 febbraio 2026 per rispondere alle domande dei cittadini, chiarire dubbi e offrire indicazioni pratiche per prendersi cura del proprio cervello.

A supporto del percorso saranno disponibili anche video informativi dedicati alle tematiche della salute cerebrale e della prevenzione delle principali patologie neurologiche, accessibili tramite i link segnalati da ASST Valle Olona e SIN Lombardia.

Informazioni pratiche

La mostra “Brain Health for Travellers” sarà visitabile gratuitamente dal 2 al 6 febbraio 2026 al Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa, ingresso partenze n. 17, primo piano area espositiva. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di ASST Valle Olona per la prevenzione e la promozione della salute, che comprende anche servizi come l’Ambulatorio del Viaggiatore Internazionale e numerosi progetti sul territorio.