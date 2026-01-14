Brovelli sul report della Polizia Locale: “I risultati di oggi confermano la nostra lungimiranza”

«La relazione della Polizia Locale del nostro Ente relativa all’anno appena trascorso conferma la validità e la lungimiranza degli investimenti effettuati negli anni dalle precedenti Amministrazioni comunali». È questa l’analisi di Marco Brovelli, capogruppo consiliare di A come Angera ed ex vicesindaco di Angera nel doppio mandato Molgora, sui dati sull’attività della Polizia Locale, che ha visto oltre tremila sanzioni e un massiccio uso della tecnologia per la sicurezza stradale.

Oltre al plauso che Brovelli, estende a tutto il personale della Polizia Locale, coordinato dal commissario capo Claudio Furiga, «per la dedizione e l’attenzione dimostrata verso la cittadinanza», il gruppo civico di centrodestra oggi all’opposizione non rinuncia tuttavia a sottolineare il proprio ruolo di vigilanza svolto durante il 2025.

In particolare, viene richiamata la battaglia politica sui dispositivi elettronici per il controllo della velocità: «Le opposizioni consiliari di Angera hanno evidenziato la problematica relativa all’utilizzo dei dispositivi risultati privi della necessaria omologazione». Un’azione «di trasparenza» che, secondo la minoranza, ha permesso di riportare l’azione amministrativa nel solco della piena legalità.

La nota firmata da Brovelli tocca anche i temi, sempre caldi, della sicurezza pubblica e della gestione delle emergenze. Viene ricordata la mozione di sostegno a tutte le Forze dell’Ordine, così come l’impegno profuso per contrastare lo spaccio nei boschi della frazione di Capronno.

«Particolare attenzione è stata altresì riservata alla problematica dello spaccio nei boschi della frazione di Capronno, affrontata attraverso specifiche interrogazioni consiliari e culminata in un incontro con le Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, alle quali va il nostro sincero ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrate – conclude Brovelli -. Non meno rilevante è stata l’azione politica e istituzionale svolta sul tema della carenza di personale dei Vigili del Fuoco, una criticità che interessa anche il nostro territorio. Su tale questione sono stati presentati atti e intraprese iniziative volte alla tutela e al rafforzamento di un servizio essenziale per la sicurezza dei cittadini».