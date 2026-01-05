Varese News

Italia/Mondo

Brutta caduta in montagna per una donna di Tradate: soccorsi in azione in orario notturno all’Alpe Devero

Una cinquantasettenne è scivolata nella zona del Vallaro a causa del ghiaccio riportando una sospetta frattura alla caviglia che ha reso necessario l'intervento del Soccorso Alpino

soccorso alpino alpe devero donna tradate

Brutta avventura nella serata di domenica 4 gennaio per una donna di Tradate, soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino dopo un infortunio in montagna. La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 22.50, quando la stazione di Baceno è stata attivata per intervenire nella zona del Vallaro, il vallone che collega la località di Crampiolo all’Alpe Devero.

L’incidente sul ghiaccio

La donna, 57 anni, stava percorrendo il sentiero quando è scivolata a causa della presenza di ghiaccio sul terreno. La caduta le ha causato una sospetta frattura a una caviglia, rendendole impossibile proseguire il cammino in autonomia. Nonostante l’ora tarda e le temperature rigide, la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto per raggiungere la zona, nota per essere particolarmente insidiosa in questo periodo dell’anno.

Il recupero nella notte

I soccorritori hanno raggiunto l’infortunata, le hanno prestato le prime cure sul posto e l’hanno stabilizzata per il trasporto. Una volta imbarellata, la donna è stata trasportata a valle con non poca fatica, data la natura del terreno. L’intervento si è concluso intorno alle 00.30, quando la cinquantasettenne è stata affidata al personale sanitario dell’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 05 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.