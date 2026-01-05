Brutta caduta in montagna per una donna di Tradate: soccorsi in azione in orario notturno all’Alpe Devero

Brutta avventura nella serata di domenica 4 gennaio per una donna di Tradate, soccorsa dai tecnici del Soccorso Alpino dopo un infortunio in montagna. La chiamata di emergenza è scattata intorno alle 22.50, quando la stazione di Baceno è stata attivata per intervenire nella zona del Vallaro, il vallone che collega la località di Crampiolo all’Alpe Devero.

L’incidente sul ghiaccio

La donna, 57 anni, stava percorrendo il sentiero quando è scivolata a causa della presenza di ghiaccio sul terreno. La caduta le ha causato una sospetta frattura a una caviglia, rendendole impossibile proseguire il cammino in autonomia. Nonostante l’ora tarda e le temperature rigide, la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto per raggiungere la zona, nota per essere particolarmente insidiosa in questo periodo dell’anno.

Il recupero nella notte

I soccorritori hanno raggiunto l’infortunata, le hanno prestato le prime cure sul posto e l’hanno stabilizzata per il trasporto. Una volta imbarellata, la donna è stata trasportata a valle con non poca fatica, data la natura del terreno. L’intervento si è concluso intorno alle 00.30, quando la cinquantasettenne è stata affidata al personale sanitario dell’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.