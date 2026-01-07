Buoni propositi per il nuovo anno? Un invito a essere sinceri con se stessi
Nella nuova puntata di Occhi di Riso Alessandra Baruffato invita gli ascoltatori a partecipare alle prossime puntate del podcast raccontandosi attraverso i vari canali a disposizione
Un invito a smettere di correggere se stessi per imparare, invece, ad ascoltarsi con onestà. È questo il cuore della nuova puntata del podcast Occhi di riso di Radio Materia, dove la voce di Alessandra Baruffato si fa guida delicata in un viaggio tra fragilità, consapevolezza e trasformazione.
La disabilità come lente per guardare il mondo
Nel suo racconto, Baruffato parte dalle sue esperienze personali: il ricordo del nonno, uomo con disabilità, visto da bambina con timore e disagio. Una reazione che, con il tempo, ha compreso essere influenzata da un contesto di mancata accoglienza e auto-rifiuto. Quel passato si ribalta con la nascita della figlia Luna, evento che segna un punto di svolta: la disabilità smette di essere un’ombra e diventa occasione di sguardo nuovo.
«La disabilità mi ha insegnato a vedere davvero» – racconta Baruffato nel podcast – «a mettere a fuoco ciò che conta, a non inseguire l’idea di perfezione, ma ad abitare la verità dei miei bisogni».
Dal dovere all’ascolto autentico
Il messaggio centrale è chiaro: non servono buoni propositi imposti dall’esterno, né forzature verso ideali di efficienza o di forza. Serve piuttosto un cambio di prospettiva, un modo diverso di stare nel mondo, che parte da un gesto di coraggio interiore: quello di riconoscere le proprie fragilità e accoglierle, senza giudizio.
Questa proposta si riflette anche nel progetto più ampio che sostiene il podcast: uno spazio promosso da Associazione Down, pensato per dare voce a storie vere, raccontate da chi le vive. Un luogo dove non c’è bisogno di dimostrare nulla, solo di esserci, nella propria verità.
La lente dell’umanità
Il podcast si fa così strumento di riflessione su un tema spesso affrontato con approcci tecnici o pietistici. Qui, invece, si parla di disabilità come opportunità di rinnovamento umano, come terreno di crescita collettiva.
«Cambiare prospettiva è come regolare la messa a fuoco di una macchina fotografica» – suggerisce Baruffato – «quando guardiamo solo con la paura o il senso del dovere, l’immagine è sfocata. Ma se impariamo a guardare con il cuore, scopriamo la bellezza dell’umanità autentica».
Scrivici la tua storia
Scrivici per raccontarci la tua esperienza a radiomateriavn@gmail.com, con whatsapp al 3534848857 oppure commenta la puntata qui o sul profilo instagram occhidiriso.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.