Busto Arsizio cresce e sfiora quota 85mila abitanti, ma i decessi sono quasi il doppio delle nascite

Busto Arsizio continua a crescere e si avvicina alla soglia degli 85mila residenti, confermando un trend positivo sul piano demografico. Al 31 dicembre 2025 i cittadini iscritti all’anagrafe sono 84.973, con un aumento di 505 persone rispetto all’anno precedente, quando gli abitanti erano 84.468.

Un dato che emerge con chiarezza dai numeri presentati dall’assessore con delega all’anagrafe e al personale, Mario Cislaghi, nel corso della conferenza è proprio l’aumento complessivo della popolazione, sostenuto anche in parte dalla componente straniera, a fronte però di un saldo naturale fortemente negativo, con molti più decessi rispetto alle nascite.

Più residenti, ma nascite lontane dai decessi

Nel corso del 2025 gli atti di nascita registrati in città sono stati 858 (nel 2024 si contavano 559 bambini con meno di un anno), mentre gli atti di morte hanno raggiunto quota 1.626: le nascite sono il 52,8% dei decessi. Un trend in linea con l’andamento degli anni precedenti.

Il numero dei decessi è quindi quasi il doppio rispetto alle nascite, con un divario di 768 unità: in termini percentuali.

Un dato che fotografa con chiarezza l’andamento demografico della città, dove la crescita complessiva non è trainata dal saldo naturale ma da altri fattori, legati soprattutto ai trasferimenti da altre città e alla vicinanza con Milano dove i prezzi degli alloggi sono più alti e la tendenza è quella di allontanarsi dalla grande metropoli. La popolazione continua ad invecchiare: nel 2025 gli over 70 sono 16,242; lo scorso anno erano 16,016. Al 31 dicembre 2025 si registrano ben 50 cittadini cge hanno superato i 100 anni; la residente più anziana ha compiuto 108 anni nel 2025,

Cresce la comunità peruviana

I cittadini stranieri residenti a Busto Arsizio sono 10.142, pari all’11,94% della popolazione, con un incremento di 343 persone rispetto al 2024.

Tra i dati più significativi emersi, va sottolineato l’aumento dei cittadini provenienti dal Perù, una delle comunità più numerose e in crescita sul territorio, che contribuisce in modo rilevante alla dinamica demografica complessiva.

Nel corso del 2025, inoltre, 361 cittadini stranieri hanno acquisito la cittadinanza italiana, un dato in linea con quello dell’anno precedente.

Cresce la cremazione

Tra i cambiamenti che emergono con maggiore evidenza c’è anche quello legato alle scelte funerarie.

La cremazione continua a essere sempre più diffusa e, accanto a questo trend, cresce anche il numero di chi sceglie la dispersione delle ceneri: nel 2025 questa opzione è stata scelta da 57 persone, un dato considerato particolarmente significativo dagli uffici comunali.

Matrimoni e separazioni

Nel corso dell’anno sono stati celebrati a Busto Arsizio: 116 matrimoni civili, 58 i matrimoni religiosi

Gli atti di separazione registrati nel 2025 sono stati invece 141, un numero che conferma una dinamica familiare complessa e in continua evoluzione.